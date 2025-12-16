ETV Bharat / state

कोल कंपनी के कर्मी से 50 लाख की रंगदारी, आरोपी गोड्डा से गिरफ्तार

पाकुड़: कोल कंपनी के कर्मी से मोबाइल पर फोन करके रंगदारी मांगी और नहीं देने पर धमकी दी गयी है. इस मामले में जिला की पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. ये जानकारी पाकुड़ एसपी निधि द्विवेदी ने दी.

एसपी ने बताया कि बीते 21 नवंबर को बीजीआर कोल कंपनी के कर्मी मधुसूदन यु को एक मोबाइल नंबर से 50 लाख रुपये रंगदारी की मांग की थी. कर्मी द्वारा इसकी शिकायत अमड़ापाड़ा थाना में की थी.

पुलिस को मिली शिकायत पर 6 दिसंबर को थाना में कांड संख्या 74/25 अंकित किया गया और उसके बाद अनुसंधान शुरू की गयी. एसपी ने बताया कि इस कांड के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया. जिसमे अमड़ापाड़ा थाना प्रभारी मदन शर्मा के अलावा पुलिस अवर निरीक्षक चंदन कुमार सिंह, बुदीलाल मुर्मू, कविंद्र मिश्र, सहायक अवर निरीक्षक सुरेश गोप सहित तकनीकी शाखा एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी दलबल शामिल किये गये.

एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारियों ने मोबाइल का लोकेशन लेकर छापेमारी शुरू की और एक अपराधी को धर दबोचा गया. एसपी ने बताया कि धराये अपराधी अजय मुर्मू को गोड्डा जिला से दबोचा और पूछताछ के क्रम में उसने अपना अपराधी स्वीकार किया. आरोपी अजय मुर्मू गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र के रानीडीह गांव का रहने वाला है. एसपी ने बताया कि अजय मुर्मू के खिलाफ गोड्डा के बोआरीजोड़ थाना में पूर्व में कांड अंकित हैं. अजय मुर्मू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.