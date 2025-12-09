शादी का झांसा देकर की दोस्ती, फिर आपत्तिजनक तस्वीर शेयर कर की ब्लैकमेलिंग, आरोपी बिहार से गिरफ्तार
चाईबासा पुलिस ने आपत्तिजनक तस्वीर वायरल कर ब्लैकमेलिंग करने वाले युवक को गिरफ्तार किया. युवक ने शादी का झांसा देकर लड़की से दोस्ती की थी.
Published : December 9, 2025 at 2:30 PM IST
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम की जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने साइबर अपराध और ब्लैकमेलिंग के संगीन मामले को लेकर कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपी 39 वर्षीय मो. शमसेर अली उर्फ शमसेर आलम को बिहार के औरंगाबाद जिले के कासमा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल कर 5 लाख रुपए की उगाही करने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप है.
सोशल मीडिया के माध्यम से की दोस्ती
सूत्रों के अनुसार पीड़िता ने लिखित शिकायत में बताया कि आरोपी ने लॉकडाउन के दौरान अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क स्थापित कर शादी का भरोसा दिलाया था. लेकिन वर्ष 2023 में आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया था. इसके बाद पता चला कि आरोपी के भाई निसार अली ने उसकी शादी बिहार की किसी दूसरी लड़की से करा दी.
शिकायत के मुताबिक शादी से इनकार के बाद आरोपियों ने पीड़िता की आपत्तिजनक एडिटेड तस्वीरें वायरल कर दी. इसके साथ ही उन्हें हटाने के बदले पीड़िता से 5 लाख रुपए की मांग की गई. रकम नहीं देने पर लगातार धमकियों के कारण पीड़िता मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो गई.
8 दिसंबर को आरोपी को किया गिरफ्तार
घटना पर पुलिस ने जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 73/25 (दिनांक 04 दिसंबर 2025) दर्ज किया. जिसमें आईटी एक्ट 2000 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ जगन्नाथपुर के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित की गई. तकनीकी सेल की मदद से आरोपी को पुलिस ने 8 दिसंबर 2025 (सोमवार) को गिरफ्तार कर लिया है.
सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्ति को निजी जानकारी न शेयर करें: पुलिस
गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से एक स्मार्टफोन और पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें बरामद हुईं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है. इसके साथ ही पुलिस ने आम जनता से कहा कि सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों से निजी जानकारी या तस्वीरें साझा न करें. साथ ही साइबर अपराध से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए डायल 112 व टोल फ्री नंबर 1930 कॉल करें या नजदीकी थाना में संपर्क करें.
ये भी पढ़ें: हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ टीम की बड़ी कार्रवाई, 11.5 लाख का गांजा बरामद
80 हजार में कर दिया था नाबालिग का सौदा, शिकंजे में तीन महिला और एक युवक
पैसे के लिए आईआरबी के जवान ने की चचेरे दादा की हत्या, ऑनलाइन गेम के चक्कर में हो गया था 50 लाख का कर्ज