बड़े भाई को टांगी से काटने वाला हुआ गिरफ्तार! बांस के दरवाजे पर लात मारने के बाद हुआ था विवाद

बड़े भाई को टांगी से काटने वाला हुआ गिरफ्तार! बांस के दरवाजे पर लात मारने के बाद हुआ था विवाद
पलामू पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. शराब के नशे में शख्स ने भाई की हत्या की थी.
Published : April 8, 2026 at 8:58 PM IST
पलामू: जिले के पांकी थाना क्षेत्र में ठेकही में बड़े भाई को टांगी से काट डालने वाले छोटे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. छह अप्रैल को पांकी के ठेकही में पिंटू भुईयां नामक व्यक्ति की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप छोटे भाई सिंटू भुईयां पर लगा था.
हत्याकांड के मामले में मृतक की पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी. पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी इलाके में है. इसी सूचना के अलोक में पुलिस ने छापेमारी कर सिंटू भुईयां को गिरफ्तार किया है. दरअसल, मृतक के सबसे बड़े भाई के बेटे की सगाई हुई थी. सगाई के दौरान सभी लोग एक जगह जमा हुए थे. बाद में सभी ने मिलकर शराब पी थी. शराब के नशे में ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया था.
थाना प्रभारी ने दी घटना की जानकारी
पांकी के थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि शराब के नशे में मृतक ने घर में बांस के गेट पर लात मारा था. जिसके बाद छोटे भाई ने टोका था. जिसके बाद दोनों भाइयों के बीच विवाद बढ़ गया था. विवाद के दौरान दोनों शराब के नशे में थे. इसी दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई पर टांगी से हमला कर दिया था. बाद में बड़े भाई पिंटू भुईयां की मौत हो गई थी.
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है. छापेमारी दल में थाना प्रभारी राजेश रंजन, सब इंस्पेक्टर गणेश मुंडा, रविंद्र कुमार साय समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे.
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