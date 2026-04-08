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बड़े भाई को टांगी से काटने वाला हुआ गिरफ्तार! बांस के दरवाजे पर लात मारने के बाद हुआ था विवाद

पलामू: जिले के पांकी थाना क्षेत्र में ठेकही में बड़े भाई को टांगी से काट डालने वाले छोटे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. छह अप्रैल को पांकी के ठेकही में पिंटू भुईयां नामक व्यक्ति की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप छोटे भाई सिंटू भुईयां पर लगा था.

हत्याकांड के मामले में मृतक की पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी. पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी इलाके में है. इसी सूचना के अलोक में पुलिस ने छापेमारी कर सिंटू भुईयां को गिरफ्तार किया है. दरअसल, मृतक के सबसे बड़े भाई के बेटे की सगाई हुई थी. सगाई के दौरान सभी लोग एक जगह जमा हुए थे. बाद में सभी ने मिलकर शराब पी थी. शराब के नशे में ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया था.

थाना प्रभारी ने दी घटना की जानकारी

पांकी के थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि शराब के नशे में मृतक ने घर में बांस के गेट पर लात मारा था. जिसके बाद छोटे भाई ने टोका था. जिसके बाद दोनों भाइयों के बीच विवाद बढ़ गया था. विवाद के दौरान दोनों शराब के नशे में थे. इसी दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई पर टांगी से हमला कर दिया था. बाद में बड़े भाई पिंटू भुईयां की मौत हो गई थी.