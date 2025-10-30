रामनगर प्रतिबंधित मांस बवाल मामला, पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, दो आरोपी अरेस्ट
रामनगर छोई क्षेत्र में पिकअप में कथित प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को अरेस्ट किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 30, 2025 at 1:08 PM IST
रामनगर: नैनीताल जनपद के रामनगर में प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के मामले में वाहन चालक के साथ मारपीट प्रकरण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह घटना 23 अक्टूबर की है, जब कथित प्रतिबंधित मांस के शक में वाहन चालक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी. घटना के बाद पीड़ित चालक की पत्नी निवासी गूलरघट्टी ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की मांग की थी.
घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित चालक की पत्नी की तहरीर के आधार पर ग्राम छोई निवासी दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. दोनों पर भीड़ को उकसाने और चालक के साथ मारपीट करने का आरोप है. तहरीर में महिला ने बताया था कि उसका पति 23 अक्टूबर की सुबह बरेली से पिकअप वाहन में पालतू पशु का मांस रामनगर ला रहा था, तभी छोई क्षेत्र के पास कुछ लोगों ने वाहन को रोककर उसकी पिटाई कर दी.
मारपीट में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 और 190 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश और साक्ष्य जुटाने का कार्य जारी है.
उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले को संवेदनशीलता के साथ देख रही है और घटना के हर पहलू की जांच कर रही है. ताकि दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जा सके. मामले को लेकर पुलिस टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की भी जांच कर रही है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि घटना के समय और कौन-कौन लोग मौजूद थे.
कोतवाल सुशील कुमार ने कहा कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. इस मामले को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है. बता दें कि पुलिस ने इस मामले में पूर्व में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष समेत पांच हिंदूवादी नेताओं और 20 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
