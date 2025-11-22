ETV Bharat / state

चार वर्ष बाद बहन की मौत का बदला, प्रेमी की हत्या के लिए दी थी सुपारी! जानें, पूरा मामला

पलामू में पुलिस ने गोलीकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को शिकंजे में ले लिया है.

Police arrested accused and solved firing case of Palamu
पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 22, 2025 at 5:09 PM IST

पलामूः बहन की आत्महत्या की घटना के चार वर्ष बाद एक भाई बदला लेने के लिए 70 हजार रुपये की सुपारी दी. चचेरा भाई बहन की मौत का जिम्मेदार उसके प्रेमी को मानता था.

पलामू पुलिस ने हैदरनगर थाना क्षेत्र में नीरज चंद्रवंशी गोलीकांड का खुलासा कर दिया है. 1 नवंबर को नीरज चंद्रवंशी को गोली मारी गई थी, नीरज चंद्रवंशी के पीठ में गोली लगी थी. बाद में उसे इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था. नीरज चंद्रवंशी की हालत खतरे से बाहर है.

पुलिस ने पूरे मामले में अनुसंधान एवं कार्रवाई करते हुए हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के महुअरी के रहने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है. आकाश कुमार सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया है. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि हैदरनगर के रहने वाले युवक की चचेरी बहन के साथ नीरज चंद्रवंशी का प्रेम संबंध था. 2022 में युवक की चचेरी बहन ने आत्महत्या कर ली थी.

चचेरा भाई अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार प्रेमी नीरज चंद्रवंशी को वह मानता था. हालांकि आत्महत्या की घटना के दौरान किसी भी की तरह के पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई थी. लड़की के भाई और प्रेमी नीरज चंद्रवंशी के बीच अक्सर मारपीट की घटना भी होती थी. इन्हीं बातों को लेकर भाई और उसके करीबी सुमित मेहता ने नीरज चंद्रवंशी की हत्या की योजना तैयार की और आकाश कुमार सिंह को 70 हजार रुपये की सुपारी दी थी.

पलामू एसपी ने बताया कि घटना से 10 दिन पहले नीरज की रेकी भी की गई थी. मुकदमे के अनुसंधान एवं कार्रवाई में हुसैनाबाद एसडीपीओ मोहम्मद याकूब, हैदरनगर के थाना प्रभारी अफजाल अंसारी समेत पुलिस अधिकारी शामिल रहे.

