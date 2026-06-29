धनबाद पुलिस का डबल स्ट्राइक, लाखों रुपयों का गांजा किया जब्त, छिनतई गैंग का भी भंडाफोड़
धनबाद के दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर गांजा और चोरी का सामान बरामद किया.
Published : June 29, 2026 at 8:38 PM IST
धनबादः बलियापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ही दिन दो बड़ी सफलताएं हासिल की. पहली कार्रवाई में 16 किलो गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी कार्रवाई में चोरी और छिनतई की वारदातों को अंजाम देने वाले चार सदस्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आठ चोरी के मोबाइल, दो बाइक, सोने के आभूषण और अन्य सामान बरामद किया गया. दोनों मामलों में पुलिस ने अलग-अलग कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
आरोपियों के पास से गांजा बरामद
पहली कार्रवाई में रविवार रात गश्ती के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि रखितपुर रेलवे गुमटी के पास दो संदिग्ध व्यक्ति गांजा लेकर जा रहे हैं. सूचना के सत्यापन के बाद थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बलियापुर-झरिया मुख्य सड़क स्थित हनुमान मंदिर के पास दोनों को रोक लिया. पूछताछ के दौरान दोनों ने बैग में गांजा होने की बात स्वीकार की. सिंदरी एसडीपीओ चंद्र प्रकाश महतो की मौजूदगी में तलाशी लेने पर दोनों बैगों से कुल 16 पैकेट में लगभग 16 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने विकास कुमार और श्यामाकांत सिंह को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b) एवं 22(b) के तहत मामला दर्ज किया.
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया
इसी क्रम में पुलिस ने बेलगड़िया फेज-2 स्थित तीन तल्ला पानी टंकी के पीछे झाड़ियों में चोरी के सामान का बंटवारा किए जाने की गुप्त सूचना पर छापेमारी की. मौके से सुमित कुमार निशाद, शहबाज अंसारी उर्फ छोटू अंसारी, रोहित कुमार रजक और रवि बाउरी को गिरफ्तार किया गया.
चोरी का सामान बरामद
गिरफ्तार आरोपियों के पास से आठ चोरी के स्मार्टफोन, दो होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सोने जैसे पीली धातु के आभूषण, चेन, एक्साइड बैटरी, माइक्रोटेक इंवर्टर और सोने का मंगलसूत्र बरामद किया. पूछताछ में आरोपियों ने शहर के विभिन्न इलाकों में चेन, मोबाइल, लैपटॉप और पर्स की छिनतई व चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है.
पुलिस मामले की जांच कर रही है
गांजा बरामदगी के मामले में बलियापुर थाना कांड संख्या 111/2026 दर्ज किया गया, जबकि छिनतई गिरोह के खिलाफ थाना कांड संख्या 110/2026 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 317(4), 112 और 3(5) के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों में पूछताछ जारी है और इससे कई अन्य घटनाओं का भी खुलासा होने की संभावना है.
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