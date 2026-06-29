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धनबाद पुलिस का डबल स्ट्राइक, लाखों रुपयों का गांजा किया जब्त, छिनतई गैंग का भी भंडाफोड़

धनबादः बलियापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ही दिन दो बड़ी सफलताएं हासिल की. पहली कार्रवाई में 16 किलो गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी कार्रवाई में चोरी और छिनतई की वारदातों को अंजाम देने वाले चार सदस्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आठ चोरी के मोबाइल, दो बाइक, सोने के आभूषण और अन्य सामान बरामद किया गया. दोनों मामलों में पुलिस ने अलग-अलग कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

आरोपियों के पास से गांजा बरामद

पहली कार्रवाई में रविवार रात गश्ती के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि रखितपुर रेलवे गुमटी के पास दो संदिग्ध व्यक्ति गांजा लेकर जा रहे हैं. सूचना के सत्यापन के बाद थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बलियापुर-झरिया मुख्य सड़क स्थित हनुमान मंदिर के पास दोनों को रोक लिया. पूछताछ के दौरान दोनों ने बैग में गांजा होने की बात स्वीकार की. सिंदरी एसडीपीओ चंद्र प्रकाश महतो की मौजूदगी में तलाशी लेने पर दोनों बैगों से कुल 16 पैकेट में लगभग 16 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने विकास कुमार और श्यामाकांत सिंह को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b) एवं 22(b) के तहत मामला दर्ज किया.

जानकारी देते सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव (Etv Bharat)

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया

इसी क्रम में पुलिस ने बेलगड़िया फेज-2 स्थित तीन तल्ला पानी टंकी के पीछे झाड़ियों में चोरी के सामान का बंटवारा किए जाने की गुप्त सूचना पर छापेमारी की. मौके से सुमित कुमार निशाद, शहबाज अंसारी उर्फ छोटू अंसारी, रोहित कुमार रजक और रवि बाउरी को गिरफ्तार किया गया.

चोरी का सामान बरामद