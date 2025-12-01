ETV Bharat / state

बोकारो में युवक की हत्या से परिजनों में आक्रोश, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

दरअसल, यहां रहने वाले हर्ष कर्मकार के घर टाइल्स मार्बल का काम करने पहुंचे पंकज महतो कल रात से लापता था. परिजनों के मुताबिक, मृतक पंकज महतो रविवार को काम करने आया था लेकिन वह देर रात तक घर नहीं पहुंचा. अगले दिन पंकज महतो का शव क्षत-विक्षत अवस्था में पुलिस को मिला. जिसके बाद मृतक के परिजन आरोपी के घर पहुंचे और आरोपी से पंकज महतो के बारे में पूछताछ करने लगे.

बोकारो: हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस के सामने ही लोगों ने आरोपी और उसकी मां के साथ मारपीट कर दी. इस दौरान आक्रोशित लोगों ने आरोपी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की. घटना चीरा चास थाना अंतर्गत शांति नगर की है.

मृतक के पिता ने बताया कि हम लोगों को आरोपी की बात पर शक हुआ तो घर की तलाशी करने लगे. हमने देखा कि आरोपी के घर के फर्श पर खून बिखरा हुआ था. जिसके बाद परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. आक्रोशित परिजनों और उनके साथ आए लोगों ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी के घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी और ओर हंगामा करने लगे.

मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी हर्ष कर्मकार को हिरासत में लिया है. इस दौरान कुछ लोगों की भीड़ ने पुलिस के सामने ही आरोपी पर हमला करने की कोशिश की. लोगों से बचाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करने पड़ी और बीच बचाव करना पड़ा, जबकि मृतक के परिजनों ने पुलिस से बेटे की हत्या करने वाले आरोपी को सजा दिलाने की गुहार लगाई है.

एक शख्स की डेड बॉडी मिली थी, उसी के आधार पर परिजनों द्वारा सूचना दी गई थी. परिजनों के अनुसार, मृतक पंकज महतो इसी घर में टाइल्स मार्बल का काम करने आया था. घटना को लेकर हम लोग जांच कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है: पुष्पराज, थाना प्रभारी, चीरा चास

