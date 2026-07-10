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नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी पड़ी भारी; वायरल वीडियो देख पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

अमरोहा: अमरोहा में नेशनल हाईवे-9 पर चलती कार से खतरनाक स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया. सड़क पर जानलेवा हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते ही अमरोहा पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की.

पुलिस ने कार चालक समीर को हिरासत में लेकर वाहन को सीज कर दिया है. इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

जानकारी के मुताबिक, समीर ने चलती कार में स्टंट करते हुए न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाली, बल्कि हाईवे पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरे में डाल दिया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की पहचान की और उसे पकड़ लिया.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की स्टंटबाजी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अमरोहा पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस कार्रवाई के जरिए साफ संदेश दिया है कि सड़कें स्टंट करने की जगह नहीं हैं.