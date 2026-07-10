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नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी पड़ी भारी; वायरल वीडियो देख पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

पुलिस ने कार चालक समीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी पड़ी भारी
नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी पड़ी भारी (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 3:34 PM IST

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अमरोहा: अमरोहा में नेशनल हाईवे-9 पर चलती कार से खतरनाक स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया. सड़क पर जानलेवा हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते ही अमरोहा पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की.

पुलिस ने कार चालक समीर को हिरासत में लेकर वाहन को सीज कर दिया है. इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

जानकारी के मुताबिक, समीर ने चलती कार में स्टंट करते हुए न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाली, बल्कि हाईवे पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरे में डाल दिया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की पहचान की और उसे पकड़ लिया.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की स्टंटबाजी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अमरोहा पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस कार्रवाई के जरिए साफ संदेश दिया है कि सड़कें स्टंट करने की जगह नहीं हैं.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और ऐसी खतरनाक हरकतों से बचें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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