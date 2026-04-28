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गिरिडीह में गोलगप्पा कांड में प्राथमिकी दर्ज, जेल भेजा गया विक्रेता

गिरिडीह: जिले में गोलगप्पा खाने से एक की मौत होने पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है. यह प्राथमिकी मृतक रंजन कुमार (6 साल) के पिता राम किशोर वर्मा के आवेदन पर दर्ज की गई है. मामले में गोलगप्पा विक्रेता ओभीलाल रजक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. प्राथमिकी और अभियुक्त को जेल भेजने की पुष्टि इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने की है.

समय रहते सक्रिय हुई पुलिस एवं प्रशासन

शाम होते होते 18 से 20 मरीजों को सदर अस्पताल लाया गया. हालांकि इनमें से रंजन की मौत हो चुकी थी. घटना की जानकारी मिलने पर डीसी रामनिवास यादव, एसडीएम श्रीकांत विस्पुते, सिविल सर्जन डॉ. बीपी सिंह, एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, बीडीओ गणेश रजक के साथ मुफ्फसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो भी अस्पताल पहुंचे. यहां के बाद डीसी अपने साथ एसडीएम और एसडीपीओ को लेकर सीधे गांव गए. गांव में एक-एक मरीज से बात की.

गोलगप्पा खाने से एक की मौत

पता चला कि बीमार 42 लोग हुए थे. सभी को अस्पताल लाया गया है. रात में ही मृतक बालक का पोस्टमार्टम करवा दिया था. दूसरे दिन खैरोना गांव से भी 7 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. मरीजों की संख्या 49 हो गई है. हालांकि अभी तक 20 लोगों को छोड़कर बाकी सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

जल्द आएगी रिपोर्ट