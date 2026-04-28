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गिरिडीह में गोलगप्पा कांड में प्राथमिकी दर्ज, जेल भेजा गया विक्रेता

गिरिडीह में गोलगप्पा खाने के बाद एक की मौत हो जाने पर पुलिस ने विक्रेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

police arrested accused in giridih
गिरफ्त में मुख्य आरोपी (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 28, 2026 at 5:17 PM IST

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गिरिडीह: जिले में गोलगप्पा खाने से एक की मौत होने पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है. यह प्राथमिकी मृतक रंजन कुमार (6 साल) के पिता राम किशोर वर्मा के आवेदन पर दर्ज की गई है. मामले में गोलगप्पा विक्रेता ओभीलाल रजक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. प्राथमिकी और अभियुक्त को जेल भेजने की पुष्टि इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने की है.

समय रहते सक्रिय हुई पुलिस एवं प्रशासन

शाम होते होते 18 से 20 मरीजों को सदर अस्पताल लाया गया. हालांकि इनमें से रंजन की मौत हो चुकी थी. घटना की जानकारी मिलने पर डीसी रामनिवास यादव, एसडीएम श्रीकांत विस्पुते, सिविल सर्जन डॉ. बीपी सिंह, एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, बीडीओ गणेश रजक के साथ मुफ्फसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो भी अस्पताल पहुंचे. यहां के बाद डीसी अपने साथ एसडीएम और एसडीपीओ को लेकर सीधे गांव गए. गांव में एक-एक मरीज से बात की.

गोलगप्पा खाने से एक की मौत

पता चला कि बीमार 42 लोग हुए थे. सभी को अस्पताल लाया गया है. रात में ही मृतक बालक का पोस्टमार्टम करवा दिया था. दूसरे दिन खैरोना गांव से भी 7 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. मरीजों की संख्या 49 हो गई है. हालांकि अभी तक 20 लोगों को छोड़कर बाकी सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

जल्द आएगी रिपोर्ट

दूसरी तरफ गोलगप्पा विक्रेता ओभीलाल रजक के घर से फूड इंस्पेक्टर राजा कुमार ने, जो चाट जब्त की थी, उसके सैंपल को जांच के लिए कोलकाता भेज दिया गया है. कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाने का का प्रयास किया जाएगा.

गोलगप्पा कांड में मृतक बालक के पिता के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. अभियुक्त ओभीलाल रजक को जेल भेज दिया गया है: श्याम किशोर महतो, थाना प्रभारी

अस्पताल में 20 लोगों का चल रहा है इलाज

बता दें कि शनिवार को ओभीलाल रजक गोलगप्पा (स्थानीय भाषा में गुपचुप) और चाट का ठेला लेकर सदर प्रखंड के सलैयापहरी, बेरदोंगा, ललकीटांड, कुम्हरगढ़िया, बजटो गया समेत अन्य गांव गया था. यहां उसने 500 से अधिक गोलगप्पा के साथ चाट बेची थी. बजटो और कुम्हरगढ़िया गांव में गोलगप्पा खाने वालों की तबीयत दूसरे दिन से बिगड़ने लगी थी.

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ONE DEATH AFTER EATING GOLGAPPAS
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POLICE ARRESTED ONE ACCUSED
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