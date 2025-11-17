पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में युवक को किया गिरफ्तार, नैनीताल से बरामद की दोनों नाबालिग
अल्मोड़ा पुलिस ने नाबालिगों को भगाकर ले जाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया.
अल्मोड़ा: जनपद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर दो गुमशुदा नाबालिग किशोरियों को सकुशल बरामद किया है. पुलिस की तत्काल कार्रवाई से एक बार फिर अल्मोड़ा पुलिस की सतर्कता और तत्परता सामने आई है. 11 नवंबर 2025 को अल्मोड़ा क्षेत्र से दो नाबालिग किशोरियों बिना बताए घर से लापता हो गई थी. किशोरियों की मां द्वारा 13 नवंबर को कोतवाली अल्मोड़ा में तहरीर दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था.
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा ने संबंधित अधिकारियों को किशोरियों की शीघ्र तलाश कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए. एसएसपी के आदेश पर अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह तथा सीओ अल्मोड़ा गोपाल दत्त जोशी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक योगेश चन्द्र उपाध्याय के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस की विशेष टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने लगातार सुरागरसी-पतारसी करते हुए सर्विलांस सेल की तकनीकी सहायता से तलाशी अभियान तेज किया.
प्रयासों के परिणामस्वरूप 14 नवंबर को दोनों नाबालिग किशोरियों को नैनीताल से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. साथ ही, एक विधि विवादित किशोर को भी संरक्षण में लेकर पूछताछ समेत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई. गुमशुदा किशोरियों के बयान दर्ज होने के बाद मुकदमे में धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट व धारा 64 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई. पुलिस की सक्रियता यही नहीं रुकी. लगातार प्रयासों के बाद 15 नवंबर 2025 को पुलिस टीम ने पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त साहिल कुमार को बेस तिराहा, अल्मोड़ा से गिरफ्तार कर लिया.
गिरफ्तार आरोपी नैनीताल का रहने वाला है.अल्मोड़ा पुलिस द्वारा समय पर की गई कार्रवाई से जहां परिजनों ने राहत की सांस ली है, वहीं पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर संवेदनशील मामलों में अपनी सजगता का परिचय दिया. टीम में एसएसआई रमेश सिंह बोरा, एसएसआई सतीश चन्द्र कापड़ी, एसआई आनन्द बल्लभ कश्मीरा, प्रभारी चौकी धारानौला, कांस्टेबल संतोष कुमार तथा महिला होमगार्ड ओशिन शामिल रहे.
