जेनरल स्टोर से 161 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद, महिला गिरफ्तार

पश्चिमी सिंहभूम जिले में नशा के खिलाफ अभियान में सदर थाना अंतर्गत एक जेनरल स्टोर से पुलिस ने 161 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है.

BROWN SUGAR RECOVERED IN CHAIBASA
पुलिस की गिरफ्त में महिला आरोपी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 2, 2025 at 8:32 PM IST

2 Min Read
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. अभियान के दौरान पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र स्थित एक जेनरल स्टोर से 161 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है. मौके से दुकान की संचालक संगीता तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

मामले को लेकर एसडीपीओ बहामन टुटी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छापेमारी टीम का गठन किया गया था. जिसके बाद विशेष छापेमारी टीम ने सिद्धेश्वर मंदिर स्थित संगीता तिवारी की जेनरल स्टोर में छापेमारी की. तलाशी के दौरान दुकान के अंदर से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर की पुड़िया बरामद की गई.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते एसडीपीओ (ईटीवी भारत)

पहले भी जा चुकी है जेल
एसडीपीओ बहामन टूटी ने बताया कि गिरफ्तार संगीता तिवारी पहले भी ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री के मामले में जेल जा चुकी है. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार महिला का आपराधिक इतिहास रहा है. गिरफ्तार महिला जिले के सदर थाना क्षेत्र के बड़ा नीमडीह की रहने वाली है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सदर थाना में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टुटी ने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि नशे में लिप्त अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. एसडीपीओ ने कहा कि मामले को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है कि आखिर ये ब्राउन शुगर कहां से ला रही थी.

