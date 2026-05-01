कर्णप्रयाग में नकली गहने बेचते पकड़ी गई महिला, गैंग से जुड़े होने की आशंका
पकड़ी गई महिला से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किसी बड़े गिरोह का हिस्सा तो नहीं है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 1, 2026 at 4:17 PM IST
चमोली: अब से पहले तक ठगी, छिनैती, लूट और ठगी के मामले मैदानी इलाकों में ही सामने आते थे, लेकिन अब ऐसे अपराधियों की पहुंच दूर पहाड़ी इलाकों तक हो गई है. चमोली जिले के कर्णप्रयाग में जालसाजी का ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां एक महिला को नकली आभूषण बेचने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है.
कर्णप्रयाग में नकली आभूषण बेचते पकड़ी गई महिला: उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में अपराध के बदलते तौर-तरीकों के बीच चमोली जिले के कर्णप्रयाग से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला द्वारा चांदी के नकली आभूषण बेचने की कोशिश किए जाने पर हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को कर्णप्रयाग बाजार में एक महिला संदिग्ध परिस्थिति में आभूषण बेचने पहुंची. दुकानदार को शक होने पर जब आभूषणों की जांच की गई, तो वे पूरी तरह नकली निकले. इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और स्थानीय स्तर पर हंगामे जैसी स्थिति बन गई.
पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया: सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में लेकर कोतवाली ले जाया गया. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि महिला अकेले इस काम में शामिल है या किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है. उधर, घटना का वीडियो और जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है. पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने की अपील की है.
पुलिस को शक किसी गैंग से जुड़ी हो सकती है महिला: कर्णप्रयाग में नकली जेवरात बेचने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. पकड़ी गई महिला से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किसी बड़े गिरोह का हिस्सा तो नहीं है. पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि इस मामले में महिला के साथ और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं. नेटवर्क के अन्य सदस्यों, उनके ठिकानों और काम करने के तरीके को लेकर बारीकी से जानकारी जुटाई जा रही है.
पुलिस महिला से कर रही है पूछताछ: कोतवाल विनोद थपलियाल ने बताया कि- पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि अब तक इस गिरोह ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है और कहां-कहां इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है. फिलहाल, महिला से लगातार पूछताछ जारी है और पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की गहराई से जांच कर रही है.
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