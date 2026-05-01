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कर्णप्रयाग में नकली गहने बेचते पकड़ी गई महिला, गैंग से जुड़े होने की आशंका

चमोली: अब से पहले तक ठगी, छिनैती, लूट और ठगी के मामले मैदानी इलाकों में ही सामने आते थे, लेकिन अब ऐसे अपराधियों की पहुंच दूर पहाड़ी इलाकों तक हो गई है. चमोली जिले के कर्णप्रयाग में जालसाजी का ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां एक महिला को नकली आभूषण बेचने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है.

कर्णप्रयाग में नकली आभूषण बेचते पकड़ी गई महिला: उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में अपराध के बदलते तौर-तरीकों के बीच चमोली जिले के कर्णप्रयाग से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला द्वारा चांदी के नकली आभूषण बेचने की कोशिश किए जाने पर हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को कर्णप्रयाग बाजार में एक महिला संदिग्ध परिस्थिति में आभूषण बेचने पहुंची. दुकानदार को शक होने पर जब आभूषणों की जांच की गई, तो वे पूरी तरह नकली निकले. इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और स्थानीय स्तर पर हंगामे जैसी स्थिति बन गई.

पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया: सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में लेकर कोतवाली ले जाया गया. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि महिला अकेले इस काम में शामिल है या किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है. उधर, घटना का वीडियो और जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है. पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने की अपील की है.