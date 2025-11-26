ETV Bharat / state

लोहरदगा में इनामी नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार, रीजनल कमांडर रविंद्र गंझू का है करीबी

लोहरदगा में एक लाख के इनामी नक्सली को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार नक्सली रविंद्र गंझू का करीबी है.

NAXALITE ARRESTED IN LOHARDAGA
पुलिस की गिरफ्त में इनामी नक्सली
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 26, 2025 at 6:12 PM IST

लोहरदगा: गुमला, लातेहार और लोहरदगा जिला में आतंक मचाने वाले नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए इस इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है. इसकी गिरफ्तारी से भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर और 15 लाख के इनामी रविंद्र गंझू को तगड़ा झटका लगा है. गिरफ्तार किया गया नक्सली रविंद्र गंझू का बेहद खास माना जाता था.

हथियार के साथ पकड़ा गया नक्सली

जिले के कुडू थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक लोहरदगा के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित कर खूंखार माओवादी दस्ता सदस्य और एक लाख रुपये के इनामी राजा हेमंत असुर उर्फ राजन असुर को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार नक्सली भाकपा माओवादी संगठन की गतिविधियों को चंदवा और कुडू क्षेत्र में फैलाने के उद्देश्य से अवैध हथियारों के साथ जा रहा था. सूचना मिलते ही किस्को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वेदांत शंकर के नेतृत्व में एसएसबी 32वीं वाहिनी, कुडू थाना और अन्य सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने कुडू-चंदवा मार्ग के जंगली इलाके में केरवाडी शिव मंदिर के पास घेराबंदी कर अभियान चलाया.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते एसपी

गिरफ्तार नक्सली एक लाख का इनामी निकला

सर्च अभियान के दौरान एक संदिग्ध को पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में अपना नाम राजा हेमंत असुर बताया. तलाशी में उसके पास से एक देसी कट्टा और 8 एमएम का दस जिंदा कारतूस बरामद किया गया. गिरफ्तार उग्रवादी के खिलाफ लोहरदगा, लातेहार और गुमला जिले में हत्या, लूट, आगजनी, पुलिस मुठभेड़ और लेवी वसूली सहित 20 संगीन मामले दर्ज हैं.

Naxalite arrested in Lohardaga
गिरफ्तारी में बरामद हथियार

गिरफ्तार नक्सली ने कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है. जिनमें 2022 की बुलबुल और कोरगो पुलिस मुठभेड़, रेलवे निर्माण वाहनों में आगजनी, 2023 की हत्या, वर्ष 2021 से 2025 तक लेवी के लिए पर्चा वितरण जैसी प्रमुख घटनाएं शामिल हैं. पुलिस ने कुडू थाना कांड संख्या 125/25 के तहत आर्म्स एक्ट, सीएलए एक्ट और यूएपीए की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस टीम ने इसे नक्सल विरोधी मोर्चे पर एक बड़ी उपलब्धि बताया है.

इनामी नक्सली की गिरफ्तारी हुई है. यह नक्सली रविंद्र गंझू के दस्ता में शामिल था. इसके पास से हथियार और कारतूस बरामद किया गया है. यह पुलिस के लिए बड़ी सफलता है-ः सादिक अनवर रिजवी, एसपी

