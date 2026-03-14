बंद घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला शातिर गिरफ्तार, लाखों की ज्वैलरी में किया था हाथ साफ
हल्द्वानी में पुलिस ने चोरी का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 14, 2026 at 2:00 PM IST
हल्द्वानी: हल्द्वानी में मुखानी थाना पुलिस ने चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से करीब 13 लाख रुपये मूल्य के सोने के जेवरात और नकदी बरामद की गई है. पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए करीब 100 से 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके बाद आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली.
हल्द्वानी में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नैनीताल पुलिस लगातार अभियान चला रही है. इसी क्रम में मुखानी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. दरअसल, आदर्श कॉलोनी गौड़धड़ा विठोरिया नंबर-1 निवासी हेमचंद्र लोहनी ने थाना मुखानी में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 2 मार्च से 5 मार्च तक अपने पैतृक गांव थापला ताकुला, जिला अल्मोड़ा गए हुए थे. जब वह 5 मार्च को वापस घर लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था और अंदर रखे सोने के जेवरात और नकदी गायब थी. पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना मुखानी में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और मामले की जांच शुरू की गई.
घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजुनाथ टीसी ने चोरी की घटना का जल्द खुलासा करने के निर्देश देते हुए टीम का गठन किया गया था. इसके बाद तीन द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देश पर मामले की जांच की इस दौरान टीम द्वारा घटना स्थल के आसपास लगभग 100 से 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से संदिग्ध की पहचान की. पुलिस टीम ने 13 मार्च को हल्दीखाल जाने वाले रास्ते पर घेराबंदी कर एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया.
पुलिस की पूछताछ में उसने अपना नाम गौरव कुमार, उम्र 25 वर्ष, निवासी चौपला चौराहा दमुवादुंगा, काठगोदाम बताया. तलाशी के दौरान उसके पास से चोरी किए गए सोने के मंगलसूत्र, पौंची, झुमके, नथ, टीका समेत अन्य आभूषण और 2250 रुपए बरामद किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. बताया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी काठगोदाम थाने में मुकदमा दर्ज है.
पढ़ें-