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बंद घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला शातिर गिरफ्तार, लाखों की ज्वैलरी में किया था हाथ साफ

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Photo-ETV Bharat )