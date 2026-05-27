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नाबालिग लड़कियों को धमका कर कराया जा रहा था देह व्यापार, गिरफ्त में आया गिरोह

गिरिडीह: नाबालिग लड़कियों को डरा-धमका कर देह व्यापार कराने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है. इस गिरोह के चंगुल में फंसी दो लड़कियों को मुक्त भी करवाया गया है. यह कार्रवाई एसपी डॉ बिमल कुमार को मिली सूचना पर की गई है. मामले में पुलिस ने एक महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है. इसकी जानकारी एसपी डॉ बिमल कुमार ने दी है.

गिरिडीह एसपी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पचंबा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोड़ो में नाबालिग लड़कियों को डरा-धमका कर और मारपीट कर एक महिला द्वारा उनसे देह व्यापार कराया जा रहा है. प्राप्त सूचना का सत्यापन और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया. गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पचंबा थाना के बोड़ो स्थित एक किराए के मकान में छापेमारी की गई. यहां से दो नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया और एक महिला को पकड़ा गया है.

जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

उक्त दोनों नाबालिग लड़कियों द्वारा बताया गया कि क्रांति देवी नामक महिला (पति राजकुमार शर्मा, ग्राम-बलिया बेड़ा, थाना-भरकट्ठा ओ०पी०) के द्वारा डरा-धमकाकर और मारपीट कर देह व्यापार का धंधा करवाया जा रहा था. इस संबंध में पीड़िता द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर पचंबा थाना कांड संख्या-52/26 के अंतर्गत एक प्राथमिकी अभियुक्त और 4 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया.