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हरिद्वार में नाबालिग छात्रा को छेड़ता था दूधवाला, लोगों ने पकड़कर धुना, पुलिस ने किया गिरफ्तार

हरिद्वार में रियाज नाम का दूधिया स्कूल जाती नाबालिग छात्रा को एक हफ्ते से छेड़ रहा था, लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़कर पिटाई की

SCHOOL GOING GIRL MOLESTED
पुलिस की गिरफ्तार में छात्रा से छेड़छाड़ करने का आरोपी रियाज (Photo courtesy-Haridwar Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 6, 2026 at 11:30 AM IST

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हरिद्वार: शहर के कनखल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. एक दूधवाले पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर जमकर धुनाई की. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पीड़िता की मां की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया.

हरिद्वार में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़: कनखल क्षेत्र में रियाज नाम का एक युवक दूध बेचने का काम करता है. आरोप है कि रियाज एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता था. इसके बाद छात्रा ने अपने परिजनों को बता दिया. मंगलवार को रोजाना की तरह छात्रा अपने स्कूल जा रही थी. आरोप है कि रियाज ने छात्रा के साथ फिर से छेड़छाड़ कर दी. छात्रा के विरोध करने पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

लोगों ने रियाज को रंगे हाथ पकड़ा: पीड़ित छात्रा की आपबीती सुनकर लोग आग बबूला हो गए. पहले तो उन्होंने युवक को काफी खरी खोटी सुनाई. इसके बाद रियाज लोगों से अकड़ने लगा तो, गुस्साई भीड़ ने उसकी धुनाई कर डाली. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. इस दौरान मौका पाकर रियाज भाग निकला. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई.

एक हफ्ते से छेड़छाड़ कर रहा था रियाज: वहीं पीड़ित पक्ष और भीड़ थाने पहुंचे. छात्रा की मां ने भी पुलिस को लिखित शिकायत दी. शिकायत देकर बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री जो स्कूल आती जाती है, उसको रास्ते में रियाज नाम का लड़का पिछले 5-6 दिनों से परेशान कर रहा था. विरोध करने के बावजूद छेड़खानी कर रहा था. शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया.

पुलिस ने रियाज को गिरफ्तार किया: हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ जैसे संवेदनशील मामले को देखते हुए एसपी सिटी अभय सिंह और सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी के निर्देशन व कनखल थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व मे तत्काल पुलिस टीम का गठन किया. पुलिस टीम द्वारा चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

छेड़छाड़ करने वाले रियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज: कनखल थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि-

पीड़ित छात्रा की मां की तहरीर पर रियाज पुत्र हुसैन अली निवासी गुर्जर बस्ती, पदार्था के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने की तैयारी की जा रही है.
-देवेंद्र सिंह रावत, थाना प्रभारी, कनखल-

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