फर्रुखाबाद में अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़; सोलर पैनल लगाने के बहाने रेकी कर करते थे चोरी, मुख्य सरगना समेत दो फरार

फर्रुखाबाद : जिले में बुधवार को पुलिस ने अंतरराज्यीय चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मामले में बाल अपचारी समेत दो लोगों को पकड़ा है. पुलिस का दावा है कि आरोपी सुनसान जगहों की दुकानों को टारगेट करते हैं. गिरोह के सदस्य दिन में सोलर पैनल लगाने का काम करते थे और रात में रेकी कर चोरी करते थे. गिरोह फर्रुखाबाद सहित आसपास के जिलों में सक्रिय था.

पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में बुधवार को घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि कमालगंज पुलिस एसओजी टीम और सर्विलांस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपी मोहित और एक बाल अपचारी को पकड़ा है. उन्होंने बताया कि गिरोह का सरगना और अन्य साथी अभी फरार हैं.





उन्होंने बताया कि पूछताछ पता चला कि आरोपी दिन में सोलर प्लेट लगाने के बहाने दुकानों और घरों की रेकी करते थे. रात में यही एक लोडर वाहन का इस्तेमाल कर तिरपाल, सोलर पैनल, इन्वर्टर और हार्डवेयर का सामान चोरी कर लेते थे.



