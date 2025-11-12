ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़; सोलर पैनल लगाने के बहाने रेकी कर करते थे चोरी, मुख्य सरगना समेत दो फरार

पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में बुधवार को घटना का खुलासा किया.

फर्रुखाबाद में अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़
फर्रुखाबाद में अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ (Photo credit: Police Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 9:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद : जिले में बुधवार को पुलिस ने अंतरराज्यीय चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मामले में बाल अपचारी समेत दो लोगों को पकड़ा है. पुलिस का दावा है कि आरोपी सुनसान जगहों की दुकानों को टारगेट करते हैं. गिरोह के सदस्य दिन में सोलर पैनल लगाने का काम करते थे और रात में रेकी कर चोरी करते थे. गिरोह फर्रुखाबाद सहित आसपास के जिलों में सक्रिय था.

पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में बुधवार को घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि कमालगंज पुलिस एसओजी टीम और सर्विलांस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपी मोहित और एक बाल अपचारी को पकड़ा है. उन्होंने बताया कि गिरोह का सरगना और अन्य साथी अभी फरार हैं.

उन्होंने बताया कि पूछताछ पता चला कि आरोपी दिन में सोलर प्लेट लगाने के बहाने दुकानों और घरों की रेकी करते थे. रात में यही एक लोडर वाहन का इस्तेमाल कर तिरपाल, सोलर पैनल, इन्वर्टर और हार्डवेयर का सामान चोरी कर लेते थे.

एसपी ने बताया आरोपी ने कमालगंज, शमशाबाद और नवाबगंज थाना क्षेत्र में तीन अलग-अलग चोरियों को अंजाम देने की बात कबूल की है. पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है, जिसमें सोलर पैनल, इन्वर्टर बैटरी, प्लास्टिक बंडल और कई अन्य वस्तुएं शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि यह एक अंतरराज्यीय गिरोह है, जो फर्रुखाबाद के अलावा एटा और आस-पास के जनपदों में चोरी का माल बेचता था. उन्होंने बताया कि पूरा माल बरामद कर लिया गया है. अभी मुख्य सरगना समेत दो आरोपी फरार हैं. अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें : रेलवे पुलिस की बड़ी सफलता, ट्रेनों व प्लेटफॉर्म पर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

TAGGED:

FARRUKHABAD NEWS
POLICE ARRESTED IN FARRUKHABAD
FARRUKHABAD POLICE
INTER STATE GANG IN FARRUKHABAD
FARRUKHABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी में 40 गांवों के 4112 लोगों पर क्यों दर्ज हुए चुन-चुनकर मुकदमे, जानिए थारू समुदाय का क्या है गुनाह?

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.