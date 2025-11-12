फर्रुखाबाद में अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़; सोलर पैनल लगाने के बहाने रेकी कर करते थे चोरी, मुख्य सरगना समेत दो फरार
पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में बुधवार को घटना का खुलासा किया.
फर्रुखाबाद : जिले में बुधवार को पुलिस ने अंतरराज्यीय चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मामले में बाल अपचारी समेत दो लोगों को पकड़ा है. पुलिस का दावा है कि आरोपी सुनसान जगहों की दुकानों को टारगेट करते हैं. गिरोह के सदस्य दिन में सोलर पैनल लगाने का काम करते थे और रात में रेकी कर चोरी करते थे. गिरोह फर्रुखाबाद सहित आसपास के जिलों में सक्रिय था.
पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में बुधवार को घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि कमालगंज पुलिस एसओजी टीम और सर्विलांस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपी मोहित और एक बाल अपचारी को पकड़ा है. उन्होंने बताया कि गिरोह का सरगना और अन्य साथी अभी फरार हैं.
उन्होंने बताया कि पूछताछ पता चला कि आरोपी दिन में सोलर प्लेट लगाने के बहाने दुकानों और घरों की रेकी करते थे. रात में यही एक लोडर वाहन का इस्तेमाल कर तिरपाल, सोलर पैनल, इन्वर्टर और हार्डवेयर का सामान चोरी कर लेते थे.
एसपी ने बताया आरोपी ने कमालगंज, शमशाबाद और नवाबगंज थाना क्षेत्र में तीन अलग-अलग चोरियों को अंजाम देने की बात कबूल की है. पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है, जिसमें सोलर पैनल, इन्वर्टर बैटरी, प्लास्टिक बंडल और कई अन्य वस्तुएं शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि यह एक अंतरराज्यीय गिरोह है, जो फर्रुखाबाद के अलावा एटा और आस-पास के जनपदों में चोरी का माल बेचता था. उन्होंने बताया कि पूरा माल बरामद कर लिया गया है. अभी मुख्य सरगना समेत दो आरोपी फरार हैं. अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
