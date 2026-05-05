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'माननीय' बनाने के सपने दिखाने वाला शातिर ठग गिरफ्तार, उगले कई चौंकाने वाले राज

पुलिस ने राजनैतिक पार्टियों में पद और टिकट दिलाने के एवज में ठगी करने वाले शातिर को अरेस्ट किया है.

Fraud accused arrested
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 5, 2026 at 7:16 AM IST

4 Min Read
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देहरादून: एक राष्ट्रीय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ठगी करने वाले अंतरराज्यीय ठग गिरोह के सरगना को थाना राजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ने खुद को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी का निजी सचिव बताकर जनप्रतिनिधि एक महिला से ठगी थी. आरोपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से राजनैतिक पार्टियों से जुडे वरिष्ठ नेताओं और उनके सहयोगियों/करीबियों के संबंध में जानकारी जुटाई जाती थी. आरोपी पर कई अन्य राज्यों में भी राजनैतिक पार्टियों से जुड़े नेताओं से पद व टिकट दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप है. साथ ही आरोपी के उत्तराखंड में भी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में होने की जानकारी मिली है.

बता दें कि भावना पांडे ने थाना राजपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि कनिष्क सिंह नाम का एक व्यक्ति ने खुद को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी का निजी सचिव बताते हुए उनसे उत्तराखंड राज्य में सर्वे और पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिलवाने के एवज में 25 लाख रुपए की मांग की गई. 13 अप्रैल को व्यक्ति ने अपने एक साथी को पीड़िता के आवास पीनाकिल रेजिडेंसी जाखन भेजा गया, जहां वादिनी से 25 लाख रुपए ले गया. धनराशि लेने के बाद व्यक्ति कनिष्क ना तो उनका फोन उठा रहा है ना ही उनके पैसे वापस लौटा रहा है. व्यक्ति के संबंध में जानकारी करने पर उसके द्वारा पहले भी कई राज्यों में बड़े नेताओं के साथ इसी प्रकार धोखाधड़ी किए जाने की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई.

तहरीर के आधार पर थाना राजपुर पर मुकदमा दर्ज किया गया. धोखाधड़ी में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया. गठित टीमों ने सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर के माध्यम से ठगी की घटना में शामिल आरोपी के संबंध में जानकारी की गई तो घटना में शामिल मुख्य आरोपी के उत्तराखंड में भी राष्ट्रीय राजनैतिक पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के सम्पर्क में होने और राष्ट्रीय पार्टी के एक पदाधिकारी को टिकट दिलवाने के नाम पर उससे एक माल जाखन में पैसे लेने आने की जानकारी प्राप्त हुई. प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कनिष्क उर्फ गौरव कुमार को जाखन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया.

थाना राजपुर प्रभारी पीड़ी भट्ट ने बताया है कि आरोपी का असली नाम गौरव कुमार है और वह मूल रूप से अमृतसर पंजाब का रहने वाला है. उसके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी राजनैतिक पार्टियों से जुडे उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों व नेताओं और उनके करीबियों/सहयोगियों के संबंध में जानकारियां जुटाई गयी थी. इस दौरान उसे कनिष्क सिंह नाम के एक व्यक्ति, जो साल 2003 से 2015 तक एक राष्ट्रीय पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत था. वर्तमान समय में भी पदाधिकारी का काफी करीबी होने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई. जिस पर उसके द्वारा कनिष्क सिंह के नाम से ट्रू-कॉलर में एक आईडी बनाई,उसके बाद neta.com साइट पर जाकर राष्ट्रीय राजनैतिक पार्टी से जुडे पूरे देश के वरिष्ठ नेताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई और अपने 3 अन्य साथियों छज्जू, रजत मदान और मनिंदर सिंह कालू, जो पंजाब के ही रहने वाले हैं.

उनके साथ मिलकर कई लोगों के साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया गया. आरोपी ने खुद राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारी का निजी सचिव बताते हुए साल 2017 में जयपुर राजस्थान में 2 नेताओं को विधायक का टिकट दिलवाने के एवज में उनसे अलग-अलग एक करोड़ 90 लाख और 12 लाख रुपए लिए गए. साल 2025 में भी उसके द्वारा इसी प्रकार पटना बिहार में राजनैतिक पार्टी से जुडे एक नेता से पार्टी में पद दिलाने के एवज में 3 लाख रुपए लिए गए.आरोपी ने अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हुए राजनैतिक पार्टियों से जुडे अन्य व्यक्तियों से भी मोटी धनराशि लिए जाने की बात बताई गई है. जिसके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.

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