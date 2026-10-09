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हाथ में तमंचा, निशाने पर पत्नी! कत्ल करने निकले सिरफिरे पति को पुलिस ने रास्ते में दबोचा, बची पत्नी की जान

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: पत्नी से विवाद के चलते उसकी हत्या करने के इरादे से तमंचा लेकर घूम रहे एक व्यक्ति को कनखल कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर संदिग्ध अवस्था में बैठा मिला. पुलिस को देखकर उसने बाइक स्टार्ट कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया. तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा बरामद हुआ. पूछताछ में आरोपी ने पत्नी की हत्या करने के इरादे से तमंचा लेकर जाने की बात कही.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया. वहीं पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत कनखल पुलिस की टीम जियापोता-जमालपुर रोड पर बन रहे नए फ्लाईओवर के पास चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति पुलिस को संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया क्योंकि मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी. पुलिस टीम को देखकर, आरोपी ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया.