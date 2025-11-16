ETV Bharat / state

पंजाब का ये गिरोह हिमाचल में करवाता था फर्जी शादी, पांच लोग गिरफ्तार

कांगड़ा: नगरोटा बगवां पुलिस ने शादी के नाम पर युवकों को ठगने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह की तीन महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है. यह गिरोह पंजाब से ऑपरेट होता था और खासतौर पर उन युवकों को निशाना बनाता था जिन्हें रिश्ते नहीं मिल रहे थे और शादी नहीं हो रही थी.

दुल्हन बनी ठग, 20 दिन बाद गायब

मामला नगरोटा बगवां की पटियालकड़ पंचायत का है. यहां एक परिवार ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने मैरिज ब्यूरो के जरिए अपने बेटे की शादी अगस्त में पंजाब की एक युवती से करवाई थी. शादी के महज 20 दिन बाद ही दुल्हन परिवार के लगभग 10 तोले सोने के जेवरात समेटकर फरार हो गई. इसी बीच शनिवार को जब ये गिरोह और लड़के से उसकी शादी करवाने के लिए गाड़ी में सुजानपुर जा रहा था, तो पीड़ित परिवार ने इन्हें देखा और दबोच लिया. इसके बाद सभी को पुलिस के हवाले कर दिया. गिरोह में पंजाब और हिमाचल दोनों राज्यों के पांच लोग शामिल हैं. ठगी को अंजाम देने वाला एक बिचौलिया भी है, जो शादी करवाने के दो लाख रुपये लेता था. इसमें से वो एक लाख रुपये पंजाब के कथित मैरिज ब्यूरो वालों को देता था.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस तरह ठगी का शिकार हुए कुछ परिवार पुलिस के सामने आए हैं. उन्होंने लिखित शिकायत में कहा है कि ये गिरोह यहां के लड़कों की पंजाब की लड़कियों से शादियां करवाने का झांसा देता था और कुछ दिन बाद लड़कियां घर से गहने आदि लेकर फरार हो जाती थीं.