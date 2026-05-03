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ट्रेन-बस यात्रियों को बनाते थे निशाना, पलक झपकते गायब कर देते थे कीमती सामान, 7 गिरफ्तार

गोरखपुर में चोर गैंग का खुलासा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अंतर्जनपदीय गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए 7 आरोपी अलग-अलग गैंग बनाकर घटना को अंजाम देते थे. ये सुबह होटल से निकलते थे और रेकी करते थे. चिन्हित करने के बाद अपनी टीम को इकट्ठा कर चोरी की घटना को अंजाम देते थे. ज्यादातर इनका शिकार ट्रेन, बस के यात्री होते थे. इन पर प्रदेश के कई जिलों में तीन दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं. गोरखपुर में चोर गैंग का खुलासा. (Video Credit; ETV Bharat) एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि पकड़े गए गैंग के सदस्यों में पांच पर एक-एक थाना क्षेत्र में मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अर्जुन पुत्र सत्य प्रकाश, संत नगर चंदवार फिरोजाबाद का रहने वाला है, उसके खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज हैं. ऐसे ही मुकेश कुमार पुत्र कारी सिंह, जो हाथरस का रहने वाला है, उसके खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज हैं. इनके अपराधिक इतिहास की बात करें तो ये प्रयागराज, कानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, जौनपुर, नोएडा और गोरखपुर सहित तमाम जनपदों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं. इनके खिलाफ अलग-अलग थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है.