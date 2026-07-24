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भरतपुर रेंज में 'वज्र प्रहार': एक दिन में 666 वांछित और असामाजिक तत्व गिरफ्तार, 303 टीमों की 1973 ठिकानों पर दबिश

पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, भरतपुर ( ETV Bharat Bharatpur )