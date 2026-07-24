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भरतपुर रेंज में 'वज्र प्रहार': एक दिन में 666 वांछित और असामाजिक तत्व गिरफ्तार, 303 टीमों की 1973 ठिकानों पर दबिश

अभियान क्षेत्र में अपराधियों पर प्रभावी अंकुश, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से चलाया गया.

Office of the Inspector General of Police, Bharatpur
पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, भरतपुर (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 7:18 PM IST

4 Min Read
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भरतपुर: रेंज पुलिस ने वांछित अपराधियों, आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़े स्तर पर वज्र प्रहार अभियान चलाया. पुलिस ने एक ही दिन में 666 वांछित अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया. इस दौरान 303 पुलिस टीमों ने 1973 स्थानों पर एक साथ दबिश दी. मादक पदार्थ, अवैध हथियार, अवैध शराब और अवैध खनन के खिलाफ भी व्यापक कार्रवाई करते हुए दर्जनों मुकदमे दर्ज किए. बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ, हथियार, शराब, खनिज और वाहन जब्त किए गए.

भरतपुर रेंज महानिरीक्षक पुलिस डॉ. प्रीति चंद्रा ने बताया कि 23 जुलाई को भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग जिलों में एरिया डॉमिनेशन अभियान चलाया. इसका उद्देश्य वांछित अपराधियों, हिस्ट्रीशीटर, इनामी अपराधियों, टॉप-10 अपराधियों, स्थायी वारंटियों तथा विभिन्न मामलों में फरार आरोपियों की धरपकड़ करना था. सभी पुलिस अधीक्षकों को आबकारी अधिनियम, जघन्य अपराधों, हाइकोर्ट एवं अन्य मामलों में वांछित अपराधियों के विरुद्ध विशेष रेड एवं सर्च अभियान चलाने को कहा था. इसके लिए पहले से वांछित अपराधियों की सूची तैयार कर विशेष रेड टीमों एवं रेड रूट निर्धारित किए गए. अधिकतम पुलिस बल लगाया तथा सभी थानों, पुलिस लाइन, कार्यालयों, क्यूआरटी एवं आरएसी कंपनियों को शामिल किया. वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं टीमों को ब्रीफ कर रवाना किया.

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1247 पुलिसकर्मियों की 303 टीम:विशेष अभियान में कुल 1247 पुलिस अधिकारियों एवं जवानों की 303 टीमों ने 1973 स्थानों पर दबिश दी. इस दौरान 666 वांछित अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया. साथ ही स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के तहत 157 अपराधियों को नए मामलों में भी गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तार आरोपियों में

  • 31 स्थायी वारंटी, उद्घोषित अपराधी एवं धारा 335 बीएनएसएस के वांछित आरोपी
  • 70 जघन्य अपराधों में वांछित आरोपी
  • 76 सामान्य अपराधों में वांछित आरोपी
  • 334 व्यक्तियों को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया
  • 139 आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट के आधार पर पकड़ा
  • 157 आरोपियों को नए दर्ज मामलों में गिरफ्तार किया
  • 4 इनामी अपराधियों को दबोचा
  • 12 टॉप-10 अपराधियों की भी गिरफ्तारी की

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नशा, अवैध हथियार और शराब के खिलाफ कार्रवाई: अभियान के दौरान अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 मामले दर्ज किए गए. 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया.पुलिस ने इनसे 3.669 किलोग्राम गांजा, 17 किलोग्राम भांग, 7.040 किलोग्राम डोडा-पोस्त तथा 6 ग्राम 76 मिलीग्राम स्मैक बरामद की. अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फायर आर्म्स एक्ट में 14 एफआईआर दर्ज की गईं. 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने एक पिस्टल, एक अवैध देशी कट्टा (315 बोर), पांच कारतूस 315 बोर तथा दो कारतूस .32 बोर जब्त किए. अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ 50 एफआईआर दर्ज कर 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. 3760 पव्वे अवैध देशी शराब, 23 लीटर हथकढ़ कच्ची शराब तथा 36 बीयर जब्त की. अन्य स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के तहत 47 प्रकरण दर्ज कर 76 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया.

अवैध खनन पर भी शिकंजा: अवैध खनन के विरुद्ध 19 मामले दर्ज किए गए. 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने 689 टन अवैध पत्थर एवं बजरी जब्त की. साथ ही एक ट्रैक्टर-कम्प्रेसर, चार ट्रैक्टर-ट्रॉली तथा दो हाईवा (12 चक्का) वाहन भी जब्त किए. आईजी डॉ. प्रीति ने बताया कि यह अभियान क्षेत्र में अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से चलाया गया. अभियान आगे भी चलेगा.

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