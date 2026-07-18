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पथरी नाबालिग लड़की गैंगरेप मामला, पुलिस ने किया खुलासा, 6 आरोपी अरेस्ट

बीती रात 12 जुलाई को हरिद्वार जिले के पथरी क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था.

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पथरी नाबालिग लड़की गैंगरेप मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 18, 2026 at 4:20 PM IST

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लक्सर: हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र में बीती 12 जुलाई की रात नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था. इस मामले का आज 18 जुलाई को पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी फुलगढ़ गांव के रहने वाले हैं.

पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बीती 13 जुलाई को नाबालिग पीड़िता के पिता ने इस मामले में तहरीर दी थी. उन्होंने अपनी तहरीर में बताया था कि बीती रात यानी 12 जुलाई देर शाम को उनकी नाबालिग बेटी अपने दोस्त के साथ कुछ काम से बाइक पर गई थी. तभी बीच रास्ते में फुलगढ़ के पास जंगलों में उन्हें चार से पांच लड़के मिले, जिन्होंने उनकी बाइक को रोका.

आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने न सिर्फ पीड़िता के दोस्त के साथ मारपीट की, बल्कि नाबालिग पीड़िता को जबरदस्ती जंगल में ले गए, जहां एक युवक ने पीड़िता के साथ रेप किया. पीड़िता ने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि वो सभी लोग उसे पूरी रात वहीं पर रखने की बात कर रहे थे. सभी युवक नशे में थे. इसी बीच मौके पाकर पीड़िता नग्नावस्था में वहां से भागी थी और पास के ही घर में छुप गई. उस घर की महिला ने ही पीड़िता को कपड़े दिए थे. इसके बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी कहानी बताई.

मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे. हालांकि आज 18 जुलाई को आरोपियों के बारे में सुराग लगा, जिसके बाद पुलिस ने सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम:

  • महेश उर्फ मंत्री (29)
  • मोहित कुमार (25)
  • सुमित (25)
  • आशु (22)
  • शुभम (22)
  • आकाश (23)

सभी निवासी ग्राम फुलगढ़, थाना पथरी के रहने वाले है.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 137(2), 70(2), 78(2), 65(1) और 3(क), 4(2),(ड), (जी) और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है. हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि नाबालिग से दुष्कर्म जैसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस जल्द विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल करेगी और मामले की प्रभावी पैरवी की जाएगी.

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नाबालिग लड़की गैंगरेप केस
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