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पथरी नाबालिग लड़की गैंगरेप मामला, पुलिस ने किया खुलासा, 6 आरोपी अरेस्ट

लक्सर: हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र में बीती 12 जुलाई की रात नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था. इस मामले का आज 18 जुलाई को पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी फुलगढ़ गांव के रहने वाले हैं.

पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बीती 13 जुलाई को नाबालिग पीड़िता के पिता ने इस मामले में तहरीर दी थी. उन्होंने अपनी तहरीर में बताया था कि बीती रात यानी 12 जुलाई देर शाम को उनकी नाबालिग बेटी अपने दोस्त के साथ कुछ काम से बाइक पर गई थी. तभी बीच रास्ते में फुलगढ़ के पास जंगलों में उन्हें चार से पांच लड़के मिले, जिन्होंने उनकी बाइक को रोका.

आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने न सिर्फ पीड़िता के दोस्त के साथ मारपीट की, बल्कि नाबालिग पीड़िता को जबरदस्ती जंगल में ले गए, जहां एक युवक ने पीड़िता के साथ रेप किया. पीड़िता ने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि वो सभी लोग उसे पूरी रात वहीं पर रखने की बात कर रहे थे. सभी युवक नशे में थे. इसी बीच मौके पाकर पीड़िता नग्नावस्था में वहां से भागी थी और पास के ही घर में छुप गई. उस घर की महिला ने ही पीड़िता को कपड़े दिए थे. इसके बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी कहानी बताई.

मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे. हालांकि आज 18 जुलाई को आरोपियों के बारे में सुराग लगा, जिसके बाद पुलिस ने सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.