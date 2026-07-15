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खूंटी डबल मर्डर केस का खुलासा, पारिवारिक विवाद बना वजह, 6 आरोपी गिरफ्तार

10 जुलाई को खूंटी में तजना नदी के पास युवक और युवती का शव बरामद हुआ था. पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली है.

DOUBLE MURDER IN KHUNTI
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 15, 2026 at 6:35 PM IST

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रांची/खूंटीः जिला खूंटी में तजना नदी के पास से एक युवक और महिला के शव बरामदगी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. खूंटी पुलिस ने इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, हत्या के पीछे पारिवारिक और बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रहा विवाद मुख्य वजह बनकर सामने आया है.

10 जुलाई को बरामद हुआ था शव

10 जुलाई 2026 को खूंटी थाना क्षेत्र स्थित तजना नदी के समीप एक युवक और एक महिला का शव बरामद हुआ था. घटना की गंभीरता को देखते हुए खूंटी के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने डीएसपी मंगल सिंह जामुदा के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया था. टीम ने तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ-साथ अलग-अलग बिंदुओं पर जांच करते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया.

जानकारी देते खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग (Etv Bharat)

हथियार बरामद

एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर मामले में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड, घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो (JH-15AA-5556) और मृतक की मोटरसाइकिल (JH-02AY-7875) भी बरामद कर ली है.

पति-पत्नी के बीच चल रहा था वैवाहिक विवाद

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक का अपने पति कुंदन प्रमाणिक के साथ लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था. दोनों के बीच भरण-पोषण का मामला भी न्यायालय में लंबित था. पुलिस के मुताबिक, मृतक महिला अपने पांच वर्षीय बच्चे को लेने के लिए अपने गांव के एक युवक के साथ पूर्व पति के पास गई थी. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद कथित तौर पर युवक और महिला का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई.

हत्या में शामिल आरोपियों के नाम

इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कुंदन प्रमाणिक उर्फ संजीत के अलावा जितेंद्र सिंह उर्फ जावरा, रितेश चीक बड़ाइक, मदन ठाकुर उर्फ मदन प्रमाणिक, सती देवी और विजय रंजन शर्मा को गिरफ्तार किया है.

पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी सती देवी ने घटना के बाद सबूत मिटाने और साक्ष्यों को छिपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

एसपी ऋषभ गर्ग ने कहा कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का सफलतापूर्वक खुलासा किया है. हालांकि, मामले के प्रत्येक पहलू की विस्तृत जांच अभी भी जारी है ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों को पूरी तरह सामने लाया जा सके.

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DOUBLE MURDER ACCUSED ARRESTED
दोहरे हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार
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हत्याकांड के 6 आरोपी गिरफ्तार
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