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खूंटी डबल मर्डर केस का खुलासा, पारिवारिक विवाद बना वजह, 6 आरोपी गिरफ्तार

रांची/खूंटीः जिला खूंटी में तजना नदी के पास से एक युवक और महिला के शव बरामदगी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. खूंटी पुलिस ने इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, हत्या के पीछे पारिवारिक और बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रहा विवाद मुख्य वजह बनकर सामने आया है.

10 जुलाई को बरामद हुआ था शव

10 जुलाई 2026 को खूंटी थाना क्षेत्र स्थित तजना नदी के समीप एक युवक और एक महिला का शव बरामद हुआ था. घटना की गंभीरता को देखते हुए खूंटी के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने डीएसपी मंगल सिंह जामुदा के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया था. टीम ने तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ-साथ अलग-अलग बिंदुओं पर जांच करते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया.

जानकारी देते खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग (Etv Bharat)

हथियार बरामद

एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर मामले में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड, घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो (JH-15AA-5556) और मृतक की मोटरसाइकिल (JH-02AY-7875) भी बरामद कर ली है.

पति-पत्नी के बीच चल रहा था वैवाहिक विवाद

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक का अपने पति कुंदन प्रमाणिक के साथ लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था. दोनों के बीच भरण-पोषण का मामला भी न्यायालय में लंबित था. पुलिस के मुताबिक, मृतक महिला अपने पांच वर्षीय बच्चे को लेने के लिए अपने गांव के एक युवक के साथ पूर्व पति के पास गई थी. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद कथित तौर पर युवक और महिला का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई.