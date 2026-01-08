ETV Bharat / state

बदायूं में नौकरी के नाम पर ठगी गिरोह का भंडाफोड़; छोटे कमरे से चला रहे थे रैकेट, 5 गिरफ्तार

बदायूं में नौकरी के नाम पर ठगी गिरोह का भंडाफोड़. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बदायूं: पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. यह गैंग एक छोटे से कमरे से चलाया जा रहा था. कॉल सेंटर के जरिए यह लोग यूपी, बिहार, राजस्थान सहित कई राज्यों के लोगों को नौकरी का झांसा देते थे. रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनसे पैसे ट्रांसफर कराकर साइबर ठगी करते थे. पुलिस ने 4 युवतियों और 1 युवक को गिरफ्तार किया है. बदायूं के एसपी सिटी बिजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में मास्टरमाइंड विवेक पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम गोविंद नगला, थाना मूसाझाग बदायूं (वर्चुअल नाम राजीव), आकांक्षा पटेल पुत्री जितेंद्र सिंह निवासी ग्राम बरातेगदार, थाना सिविल लाइन, बदायूं (वर्चुअल नाम रिया शर्मा) हैं. इनके अलावा अंशू पटेल पुत्री दीपक सिंह निवासी ग्राम लखनपुर, थाना सिविल लाइन, बदायूं (वर्चुअल नाम रिया शर्मा), ईशा साहू पुत्री प्रेम शंकर निवासी मो. नगर पंचायत गुलडिया वार्ड नं. 9, बदायूं (वर्चुअल नाम नाव्या और कृतिका शर्मा), मीनाक्षी पुत्री राजकुमार सिंह निवासी ग्राम बरामयखेड़ा, थाना उझानी, बदायूं (वर्चुअल नाम निधि शर्मा) शामिल हैं. नाम बदलकर करते थे ठगी: एसपी सिटी ने बताया कि यह जालसाज लोगों से बात करते समय अपने असली नाम का उपयोग नहीं करते थे. फर्जी नामों का इस्तेमाल करते थे. इस मामले में दो साइबर ठग अभी भी फरार हैं. इनकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं. इनके पास से 01 लैपटॉप, 01 प्रिंटर, 01 माउस, 01 लैपटॉप चार्जर, 07 स्मार्टफोन, 04 मोबाइल कीपैड, 07 मोबाईल चार्जर, 23 सिम कार्ड, एक HDFC BANK का स्टांप मोहर, एक हाजिरी रजिस्टर, 04 कॉपी, एक किरायनामा की फोटोकापी बरामद की गई है.