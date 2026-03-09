ETV Bharat / state

17 एकड़ जमीन बनी मौत का कारण, खूंटी में सुकरा महतो हत्याकांड का खुलासा, शूटर समेत 5 गिरफ्तार

खूंटी पुलिस ने सुकरा महतो हत्याकांड का खुलासा कर लिया है. मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

SUKRA MAHATO MURDER CASE
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 9, 2026 at 5:48 PM IST

Updated : March 9, 2026 at 7:00 PM IST

रिपोर्टः राजेश कुमार सिंह

रांची/खूंटीः झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज सुकरा महतो हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में शूटर समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. गिरफ्तार आरोपियों में विकास महतो, बिनोद महतो, रामप्रसाद महतो उर्फ छोटू, सिकंदर महतो उर्फ सचिन और रामू महतो शामिल हैं. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल एक देसी कट्टा और एक मोटरसाइकिल भी जंगल से बरामद किया है.

सुकरा महतो की 6 मार्च को हुई थी हत्या

दरअसल, 6 मार्च की रात खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के तिमड़ा गांव में अपराधियों ने सुकरा महतो की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस दौरान गोली लगने से उनका बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था.

जानकारी देते एसपी (Etv Bharat)
कर्रा थाना में दर्ज हुई थी प्राथमिकी

घटना के तीसरे दिन परिजनों ने कर्रा थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें जमीन विवाद का मामला सामने आया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की. परिजनों के सहयोग और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने हत्याकांड में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

खूंटी के एसपी ने बताई हत्या की वजह

मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने बताया कि इस हत्याकांड की मुख्य वजह जमीन विवाद है. सुकरा महतो के ससुर का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी करीब 17 एकड़ जमीन अपनी दो बेटियों के नाम कर दी थी. इनमें एक बेटी सुकरा महतो की पत्नी है. जमीन बेटियों के नाम होने से गोतिया पक्ष के लोग नाराज थे. इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, जहां अदालत ने फैसला सुकरा महतो के पक्ष में सुनाया था.

एसपी ने बताया कि कोर्ट का फैसला आने के बावजूद आरोपियों की नाराजगी खत्म नहीं हुई. इसी रंजिश में आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से सुकरा महतो की हत्या की साजिश रची और 6 मार्च की रात उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया.

