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बिहार में NEET का फर्जी प्रश्नपत्र टेलीग्राम पर बेच कर रहे थे ठगी, पुलिस ने धर दबोचा

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में NEET परीक्षा का फर्जी प्रश्नपत्र बेचकर छात्रों और अभिभावकों से ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में दर्ज मामले में पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले गिरोह के मुख्य आरोपी मनीष झा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

कुल पांच आरोपियों की गिरफ्तारी: इसी के साथ इस अब तक इस मामले में कुल पांच आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 2 जून को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बालूघाट स्थित एक किराये के मकान से NEET परीक्षा का फर्जी प्रश्नपत्र तैयार कर टेलीग्राम के जरिए बेचा जा रहा है.

जानकारी देते एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा (ETV Bharat)

"बीते 2 जून को किराये के मकान से NEET परीक्षा का फर्जी प्रश्नपत्र तैयार कर टेलीग्राम के जरिए बेचे जाने की गुप्त सूचना मिली थी. इसी के आधार पर जांच टीम गठित कर कार्रवाई की गई. इसी के तहत मुख्य आरोपी मनीष झा समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई विधिसम्मत की जा रही है."- कांतेश कुमार मिश्रा, एसएसपी

विशेष जांच टीम का गठन: एसएसपी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर मनीष झा को गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से चार मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया गया था. वहीं बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर विशेष जांच टीम का गठन किया गया.