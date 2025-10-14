ETV Bharat / state

रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 बाइक चोर गिरफ्तार, 24 से अधिक मोटरसाइकिल बरामद

रांची: पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा किया है. गिरोह के 15 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही लगभग 24 चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया है.

चालाकी के साथ छुपाते थे चोरी की बाइक

रांची पुलिस के लिए चुनौती बने बाइक चोरों के खिलाफ बड़ी कारवाई की गई है. ग्रामीण एमपी प्रवीण पुष्कर के नेतृव में कार्रवाई करते हुए नामकुम इलाके से एक साथ 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से लगभग चोरी की 24 बाइक बरामद की गई है. गिरफ्तार वाहन चोरों के द्वारा चोरी से पहले कस्टमर सेट कर लिया जाता था, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया जाता था.

जानकारी देते ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर (Etv bharat)

बाइक रखवाकर होटल में करते थे पार्टी

वहीं चोरी की बाइक का अगर खरीदार नहीं मिलता था तो ये गिरोह बाइक को सुरक्षित रखने के लिए भी नया तरीका खोजकर तैयार रखते थे. चोरी के बाद गिरोह जमकर पार्टी करता था और होटल में पैसे के बदले महंगी बाइक गिरवी रखवाकर चले जाते थे. कुछ दिन बाद गिरोह होटल पहुंचता और होटल मालिक को यह कहकर धमकाते थे कि उन्होंने चोरी की बाइक को अपने होटल में छुपाई है और इस बात की जानकारी वह पुलिस को दे देंगे. गिरोह की धमकी से होटल कारोबारी डर जाते थे और उन्हें बाइक वापस कर देते थे.

सोमवार शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि नामकुम थाना क्षेत्र के रांची-टाटा मुख्य मार्ग पर बंद टी प्वाइंट नाम के होटल के पास, मोटरसाइकिल चोर गिरोह, बाइक की खरीद फरोख्त के लिए खड़े हैं. सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए एक टीम का गठन किया गया और एक वृहत छापेमारी दल का गठन किया गया. पुलिस के गठित दल को जैसे ही गिरोह ने अपने पास आते देखा वैसे ही गिरोह के सभी सदस्य भागने लगे लेकिन पुलिस बल ने घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया: प्रवीण पुष्कर, ग्रामीण एसपी

पुलिस ने मांगे डॉक्यूमेंट तब खुली पोल

पुलिस ने जब पकड़े गए आरोपियों से बाइक के कागजात मांगे तो वे सभी पुलिस को डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए. पूछताछ के दौरान सभी मोटरसाइकिल चोरी के होने, जिसे बेचने के लिए एकत्रित होने की बात स्वीकार की गई. इसके साथ ही यह भी बताया गया कि सभी मोटरसाइकिल रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों से अपने गिरोह के सहयोगी के साथ मिलकर चोरी करते थे और चोरी की बाइक का नंबर प्लेट बदलकर सिल्ली, मुरी और रांची के दूसरे क्षेत्रों में सस्ते दाम पर सिंडिकेट के माध्यम से बेच दिया करते थे.