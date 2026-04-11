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एससी-एसटी एक्ट में तीन लोगों पर FIR दर्ज, दो गिरफ्तार, रिवॉल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले से दबंगई दिखाने का मामला सामने आया है. यहां पोखरी थाना क्षेत्र में एक साधारण कहासुनी ने उस समय गंभीर रूप ले लिया, जब भूमि विवाद के चलते विवादित पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग की हो गई. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

पीड़ित पक्ष ने आरोपियों पर जाति सूचक शब्द बोलने का भी लगाया आरोप: जानकारी के अनुसार दिनेश सिंह निवासी ग्राम नखोलियाना द्वारा थाना पोखरी में तहरीर दी गयी थी. तहरीर में उन्होंने बताया कि राजेंद्र सिंह असवाल, दीपेंद्र असवाल व पार्वती देवी निवासी पोखरी द्वारा उनकी पत्नी व भाई के साथ मारपीट की गई व जान से मारने की धमकी दी गई. इतना ही नहीं आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल कर उन्हें अपमानित किया.

दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा: मामले को लेकर पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच पूर्व से ही भूमि विवाद चल रहा था. इसी दौरान कल शुक्रवार को कहासुनी हुई थी. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी राजेंद्र सिंह असवाल ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया.