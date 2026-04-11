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एससी-एसटी एक्ट में तीन लोगों पर FIR दर्ज, दो गिरफ्तार, रिवॉल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी

चमोली में एससी-एसटी एक्ट का मामला सामने आया है. पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है.

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पुलिस की गिरफ्त में दो आरोपी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 11, 2026 at 9:50 PM IST

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चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले से दबंगई दिखाने का मामला सामने आया है. यहां पोखरी थाना क्षेत्र में एक साधारण कहासुनी ने उस समय गंभीर रूप ले लिया, जब भूमि विवाद के चलते विवादित पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग की हो गई. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

पीड़ित पक्ष ने आरोपियों पर जाति सूचक शब्द बोलने का भी लगाया आरोप: जानकारी के अनुसार दिनेश सिंह निवासी ग्राम नखोलियाना द्वारा थाना पोखरी में तहरीर दी गयी थी. तहरीर में उन्होंने बताया कि राजेंद्र सिंह असवाल, दीपेंद्र असवाल व पार्वती देवी निवासी पोखरी द्वारा उनकी पत्नी व भाई के साथ मारपीट की गई व जान से मारने की धमकी दी गई. इतना ही नहीं आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल कर उन्हें अपमानित किया.

दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा: मामले को लेकर पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच पूर्व से ही भूमि विवाद चल रहा था. इसी दौरान कल शुक्रवार को कहासुनी हुई थी. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी राजेंद्र सिंह असवाल ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार: वहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना पोखरी पर धारा 109(1)/115/117/351/352 भारतीय न्याय संहिता, एससी/एसटी एक्ट व 25/27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था. आज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त राजेंद्र सिंह असवाल व दीपेंद्र असवाल को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.

चमोली पुलिस की चेतावनी: पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपसी विवादों को कानून के दायरे में रहते हुए सुलझाएं व किसी भी प्रकार की हिंसा या अवैध कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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