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देहरादून छात्र दिव्यांशु जटराना मर्डर, मुख्य आरोपी समेत दो लोग अरेस्ट, पांच अभी भी फरार

देहरादून दिव्यांशु मर्डर केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में अभी तक 6 लोग अरेस्ट हो चुके है.

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देहरादून छात्र दिव्यांशु जटराना मर्डर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 9, 2026 at 8:28 PM IST

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देहरादून: राजधानी देहरादून की पुलिस ने आखिरकार में छात्र दिव्यांशु जटराना के हत्यारोपियों को पकड़ ही लिया. छात्र दिव्यांशु जटराना की हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी समेत दो लोग पुलिस के हाथ आए है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को पश्चिमी बंगाल से गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. इस मामले में चार आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. पांच आरोपी अभी भी फरार है.

पुलिस ने बताया कि पहले गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों ने ही पूछताछ में मुख्य आरोपी समेत एक और आरोपी का नाम उजागर किया था. दिव्यांशु जटराना की हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार चल रहे थे. दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था, लेकिन दोनों पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे.

पुलिस ने बताया कि उन्हें दो आरोपियों को पश्चिमी बंगाल में छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद एक टीम को पश्चिमी बंगाल भेजा गया, जहां दो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड में शामिल पांच आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें कई राज्यों में दबिश दे रही है.

पुलिस ने बताया कि 23 मार्च को रात को देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के केहरी गांव में छात्रों को दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी. इस दौरान दिव्यांशु जटराना नाम का छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके हॉस्पिटल भी ले गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था.

इस मामले में दिव्यांशु जटराना के परिजनों ने प्रेमनगर थाना पुलिस को तहरीर दी थी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज मामले की जांच शुरू की. शुरुआती जांच में पुलिस ने चार आरोपियों युवराज कुमार, मधुर खंडेलवाल, शिवम शर्मा और अंकित भारद्वाज को गिरफ्तार किया.

पुलिस के मुताबिक जब चारों आरोपियों से पूछताछ की गई तो इस वारदात में शामिल अन्य सात लोगों के नाम भी सामने आए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों ने लगातार गैर प्रान्तों में दबिशें दी जा रही है. पुलिस ने सातों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया.

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि मुख्य आरोपी प्रहलाद राज और अंकुर सिंह को पुरूलिया थाना बांगमुण्डी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया जा रहा है. फिलहाल पांच आरोपी अभी भी फरार है.

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