हरिद्वार रवि मर्डर खुलासा, दामाद ने कराई थी हत्या, भांजे ने भी दिया साथ, दो कॉन्ट्रैक्ट किलर अरेस्ट
रवि चौहान की लाश 19 अप्रैल को हरिद्वार के रानपुर झाल से मिली थी. रवि चौहान के दामाद ने ही उसकी हत्या कराई थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 23, 2026 at 5:23 PM IST
हरिद्वार: उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस ने आज 23 अप्रैल को रवि चौहान हत्याकांड का खुलासा कर दिया. रवि चौहान की लाश कुछ दिन पहले रानीपुर झाल से बरामद हुई थी. तभी परिजनों ने हत्या का आशंका जताई थी. उसी आधार पर पुलिस मामले की जांच की थी. परिजनों की आशंका सही साबित हुई. रवि चौहान की हत्या की गई थी. इस मामले में पुलिस ने दो सुपारी किलरों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे की वजह जमीनी विवाद: पुलिस जांच में सामने आया कि रवि चौहान को उसके भाई ने जमीन तोहफे में दी थी. इस बात से रवि चौहान के भाई का दामाद पंकज नाराज था. इसीलिए नाराज पंकज ने अपने भांजे गौतम के साथ मिलकर दो कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए और उन्हें डेढ़ लाख रुपए में रवि को मारने की सुपारी दी. फिलहाल दोनों मामा-भांजे पुलिस की गिरफ्तार से बाहर हैं, जिनकी गिरफ़्तारी के प्रयास जारी हैं. वहीं कॉन्ट्रैक्ट किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. रोशनाबाद मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने पूरे मामले का खुलासा किया.
पत्नी ने दर्ज करायी थी गुमशुदगी: एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के अनुसार बीती 17 अप्रैल को ज्वालापुर निवासी महिला ने कोतवाली ज्वालापुर में शिकायत दी थी. महिला ने बताया कि उसके पति रवि चौहान पुत्र वेद प्रकाश निवासी सीतापुर उम्र 45 वर्ष घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं, जिनका कोई पता नही चल पा रहा है.
19 अप्रैल को मिली थी रवि चौहान की लाश: पुलिस ने रवि चौहान की गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. इसी बीच 19 अप्रैल को रानीपुर झाल से एक शव मिला, जिसकी शिनाख्त रवि चौहान के रूप में हुई.
परिजनों ने जताई थी हत्या की आशंका: परिजनों ने रवि चौहान के हत्या की आशंका जताई थी. साथ ही शव की स्थिति देख पुलिस को भी शक हुआ कि रवि चौहान की हत्या की गई है. मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने जांच के लिए पुलिस टीम का गठन किया.
जानिए कैसे हत्यारोपियों तक पहुंची पुलिस: पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाली तो एक संदिग्ध बाइक दिखाई दी. बाइक पर तीन व्यक्ति सवार थे, जिसमें से एक रवि चौहान था. रवि चौहान बाइक पर बीच में बैठा हुआ था. बाइक हरीलोक तिराह ज्वालापुर से होते हुए रानीपुर झाल की ओर गई थी.
पुलिस के हाथ आया बाइक सवार: इसके बाद पुलिस ने बाइक सवार दोनों लोगों की जानकारी जुटाई. इसी बीच पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र से एक व्यक्ति का गिरफ्तार किया, जिसका नाम नदीम है, जो हिस्ट्रीशीटर है.
हत्या की असल वजह: पुलिस ने जब हत्यारोपी नदीम से पूछताछ की तो उसने सारा सच बता दिया. नदीम के अवाला पुलिस ने एक और आरोपी दानिश को गिरफ्तार किया. दोनों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि सीतापुर निवासी मामा-भांजे ने डेढ़ लाख रुपए में उन्हें रवि चौहान की सुपारी दी थी.
गला घोंटकर मारा: पुलिस के अनुसार सुपारी की रकम मिलने के बाद हत्यारोपियों ने पहले रवि चौहान को शराब पिलाई, फिर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद दोनों ने रवि को मरा समझकर नहर पटरी रानीपुर झाल पर फेंक दिया.
पुलिस ने बताया कि अभी तक यहीं जानकारी मिली है कि रवि चौहान को उसके भाई ने तोहफे में जमीन दी थी. इस वजह से रवि चौहान के भाई का दामाद पंकज नाराज चल रहा था. पंकज अलग-अलग तरीकों से रवि चौहान के परिवार का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न कर रहा था. इस विवाद को खत्म करने के लिए रवि ने भाई के दामाद यानी आरोपी पंकज के नाम एक प्लॉट भी किया था, उसके बाद भी पंकज का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था. आखिर में पंकज ने अपने भांजे के साथ मिलकर रवि के हत्या की प्लान बनाया और उसकी सुपारी दो लोगों को दी.
पुलिस ने हत्यारोपी सुपारी किलर हिस्ट्रीशीटर नदीम और दानिश अली के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल बाइक और सुपारी के तौर पर मिली रकम से बचे 61 हजार रुपए भी बरामद कर लिए है. फिलहाल आरोपी मामा-भांजे फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है.
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