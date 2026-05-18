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बिहार में ओडिशा के तस्करों की नई तरकीब फेल, हाइड्रोलिक हाइवा के गुप्त तहखाने से 208 किलो गांजा जब्त

गया पुलिस ने हाइड्रोलिक हाइवा के गुप्त तहखाने से 208 किलो गांजा बरामद किया. चालक-खलासी गिरफ्तार, अंतरराज्यीय तस्करी गिरोह का ओडिशा से जुड़ा तार. पढ़ें-

Gaya Police Seize Ganja
गया में गांजा बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 18, 2026 at 10:50 AM IST

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गया: बिहार के गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में 208 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. गांजा ओडिशा से हाइवे वाहन के जरिए बिहार लाया जा रहा था.

हाइड्रोलिक डल्ले के नीचे गुप्त तहखाना: मादक पदार्थ तस्करों की शातिर तरकीब पुलिस को हैरान कर गई. हाइड्रोलिक हाइवा वाहन के डल्ले के नीचे गुप्त तहखाना बनाकर गांजा छिपाया गया था. जैसे ही पुलिस ने डल्ला ऊपर उठाया, आठ बोरों में भरा 208 किलो गांजा सामने आ गया.

गया में गांजा बरामद (ETV Bharat)

गोपालपुर-महमूदपुर मोड़ पर हुई कार्रवाई: यह कार्रवाई शेरघाटी थाना अंतर्गत गोपालपुर-महमूदपुर मोड़ के पास की गई. पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से गांजा की एक बड़ी खेप बिहार आ रही है. त्वरित कार्रवाई करते हुए हाइवा वाहन को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई.

चालक और खलासी गिरफ्तार: पुलिस ने मौके से हाइवा वाहन के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस को आशंका है कि यह अंतरराज्यीय तस्करों का सक्रिय गिरोह है, जिसका पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है.

Gaya Police Seize Ganja
वाहन से 208 किलो गांजा बरामद (ETV Bharat)

थानाध्यक्ष और एसडीपीओ की टीम सक्रिय: शेरघाटी थानाध्यक्ष मोहन कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई अंजाम दी गई. शेरघाटी एसडीपीओ संदीप कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई और बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है. पूछताछ पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी दी जाएगी.

तस्करों की बढ़ती स्मगलिंग पर सख्ती: पुलिस के अनुसार तस्कर लगातार नई-नई तरकीबों से मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं. हाइड्रोलिक वाहन में गुप्त तहखाना बनाकर गांजा छिपाने की यह घटना तस्करों की सूझबूझ को दिखाती है. पुलिस ऐसे सभी रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए दृढ़ है.

Gaya Police Seize Ganja
हाइड्रोलिक हाइवा से मिला गांजा (ETV Bharat)

हो सकता है बड़ा खुलासा: एसडीपीओ संदीप कुमार ने कहा कि पूरे मामले की गहन जांच चल रही है. तस्करी के पूरे नेटवर्क को उजागर किया जाएगा. इस सफलता से मादक पदार्थों के व्यापार पर लगाम लगाने में पुलिस को मजबूत स्थिति मिली है.

"गुप्त सूचना के आधार पर गांजा की बरामदगी की गई है. एक हाईवा वाहन से गांजा की बरामदगी हुई है. पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है. पूरे नेटवर्क का खंगाला जा रहा है. जल्द ही इस संबंध में विस्तृत जानकारी जाएगी."-संदीप कुमार, एसडीपीओ शेरघाटी

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