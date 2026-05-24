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लव ट्रायंगल फायरिंग मामला; तीन आरोपी गिरफ्तार, हाथ जोड़कर मांगी माफी

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है.

तीन गिरफ्तार
तीन गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 2:03 PM IST

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चंदौली: अलीनगर थाना क्षेत्र में लव ट्रायंगल को लेकर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों की थाने में परेड कराई, जहां तीनों आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते और आगे से गोलीबाजी व गुंडई न करने की बात कहते नजर आए. फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है.


पुलिस के मुताबिक 17 मई को अलीनगर थाना क्षेत्र के खजूर गांव में रितेश नामक युवक पर बदमाशों ने फायरिंग की थी. घटना के बाद पीड़ित पक्ष की ओर से 50 हजार रुपये की फिरौती मांगने की तहरीर दी गई थी. हालांकि पुलिस जांच में फिरौती मांगने का दावा पूरी तरह फर्जी निकला.


पुलिस जांच में सामने आया कि पूरे विवाद की जड़ प्रेम प्रसंग और लव ट्रायंगल है. आपसी रंजिश और प्रेम संबंधों को लेकर हुए विवाद में युवक पर गोली चलाई गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अंकित समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.


गिरफ्तारी के बाद थाने में कराई गई परेड के दौरान आरोपी लंगड़ाते हुए दिखाई दिए और हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए. आरोपियों ने कहा कि अब न तो गोली चलाएंगे और न ही इलाके में गुंडई करेंगे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा और घटना में प्रयुक्त एक बुलेट भी बरामद की है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले के अन्य पहलुओं और नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है.

मुगलसराय के क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद फायरिंग की घटना सामने आई. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है. अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है.

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