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बलिया डबल मर्डर केस; पुलिस ने चौकाने वाला किया खुलासा, तीन हत्यारे गिरफ्तार

बलिया: यूपी के बलिया में चर्चित डबल मर्डर का पुलिस ने चौकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. साथ ही हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार और खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए हैं.



जानकारी के अनुसार, बलिया जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुस्तफाबाद में बीते 17 सितंबर को मां-बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई थी. मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हत्यारों की जांच शुरू कर दी थी.



अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश शुक्ला ने बताया कि पुलिस की जांच में पता चला कि चर्चित डबल मर्डर किसी और ने नहीं, बल्कि पति रामचीज ने अपने गांव के दो दोस्त दिनेश और चंदन के साथ मिलकर अपनी विक्षिप्त पत्नी मान्ती और नेत्रहीन बेटी गौरी की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी थी. इसके बाद बेटी के शव को घर के पीछे धान के खेत में फेंक डाल.



डबल मर्डर हत्याकांड को छुपाने के लिए मुख्य आरोपी पति रामचीज गुप्ता ने शव के पास पड़े खून के धब्बे भी धो दिए थे. यही नहीं, दोनों आरोपी चंदन और दिनेश के साथ मिलकर अंतिम संस्कार करने के लिए बांस की बल्ली भी तैयार कर ली थी. वह बिना किसी रिश्तेदार और पुलिस को सूचना दिए ही मां-बेटी के शवों का अंतिम संस्कार करने की फिराक में था.



पुलिस ने डबल मर्डर की कहानी सर्विस लाइन एसओजी टीम की टेक्निकल टीम की मदद से पूरी घटना का खुलासा करते हुए तीनों हत्यारों को गिरफ्तार किया. उनके पास से धारदार हथियार और खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए हैं.

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