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पलामू में स्टोन माइंस से रंगदारी, मुखिया पति समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

पलामूः जिला के हुसैनाबाद में स्टोन माइंस से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने मुखिया पति समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. सभी पर तीन लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप है.

पुलिस ने गिरफ्तार मुखिया पति अजय चंद्रवंशी, मनीष कुमार और दीपक कुमार सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. रंगदारी मांगने के आरोप में स्टोन माइंस के तरफ से 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज करवाई गई है.

हुसैनाबाद थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि रंगदारी मांगने के आरोप में तीनों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि स्टोन माइंस संचालक से रंगदारी की मांग की जा रही थी और उसके गाड़ियों को भी रोका गया था. इधर पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र से हिस्ट्री सीटर अपराधी राजा कुमार चंद्रवंशी उर्फ राजा कुमार उर्फ क्रैक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

राजा कुमार चंद्रवंशी पर एक नाबालिक लड़की के अपहरण करने का आरोप लगा था. राजा कुमार चंद्रवंशी पर पलामू के विभिन्न थाना क्षेत्र में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. चैनपुर थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि राजा कुमार चंद्रवंशी इलाके में आया हुआ है. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने छापामारी करते हुए गिरफ्तार किया है.