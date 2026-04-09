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सवा तीन साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा खूंखार 'बावरी गैंग', यूपी के 3 शातिर दबोचे, 7 किलो चांदी बरामद

एसपी शरण कांबले ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. इस वारदात में शामिल अन्य 3 फरार साथियों और चोरी किए गए 450 ग्राम सोने की रिकवरी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस को उम्मीद है कि इस गैंग से क्षेत्र की अन्य बड़ी वारदातों का भी खुलासा हो सकता है.

एसपी शरण कांबले ने बताया कि 40 माह पहले जुरहरा के ज्वैलरी शोरूम में 6 नाकापोश बदमाशों ने बड़े फिल्मी अंदाज में 90 किलो चांदी और करीब आधा किलो सोने की चोरी की चोरी को अंजाम दिया था. जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए शातिर आरोपियों की तलाश में जुट गई थी. जहां एसपी कांबले डीग में पदभार संभालते ही पुराने मामलों की फाइलों को खंगालते हुए एक विशेष टीम को तैयार करके तकनीकी इनपुट और सटीक मुखबिरी के आधार पर उत्तरप्रदेश के बदायूं और औरैया में दबिश दी गई, जहां से आर्य सिंह उर्फ भारत, दीपक उर्फ दीपू और यादराम बावरी को गिरफ्तार किया गया.

भरतपुर : डीग जिले के जुरहरा कस्बे में करीब 40 महीने पहले हुई ज्वेलरी शॉप चोरी की वारदात का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है. इस मामले में पेशेवर अंतरराज्यीय बावरी गैंग के तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 7 किलो चांदी और चांदी के आभूषण बरामद किए हैं.

95 किलो चांदी हुई थी चोरी : डीग एसपी शरण गोपीनाथ ने बताया कि घटना 27 दिसंबर 2022 की है, जब जुरहरा के सर्राफा बाजार स्थित एक ज्वेलरी दुकान में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर चोरी को अंजाम दिया था. उस समय दुकान से करीब 90-95 किलो चांदी और 450 ग्राम सोने के आभूषण चोरी हुए थे. मामले में जुरहरा थाने में केस दर्ज किया गया था, लेकिन लंबे समय तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल सका और मामला हाजिर दाखिल कर दिया गया था.

बाद में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मामले की दोबारा जांच शुरू की गई. पुलिस टीम ने घटना के सीसीटीवी फुटेज, चोरों के काम करने के तरीके उनकी शारीरिक बनावट और गतिविधियों का बारीकी से विश्लेषण किया. साथ ही तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र की मदद से सुराग जुटाए गए. जांच में सामने आया कि इस वारदात के पीछे पेशेवर अंतरराज्यीय बावरी गैंग का हाथ है.

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5000 किलोमीटर पीछा कर दबोचे : एसपी गोपीनाथ ने बताया कि पुलिस ने गैंग के ठिकानों और गतिविधियों की पहचान कर लगातार निगरानी रखी. आरोपियों की मूवमेंट ट्रैक की गई और अन्य राज्यों में उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले गए. इसके बाद पुलिस टीम ने करीब 5000 किलोमीटर तक पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश के औरैया क्षेत्र में दबिश दी और मुख्य आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया. उससे पूछताछ के आधार पर अन्य दो आरोपियों आर्य सिंह उर्फ भारत और यादराम बावरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

कई राज्यों में कर चुके वारदात : पुलिस टीम ने आरोपियों की पहचान उनके परिजनों को सीसीटीवी फुटेज दिखाकर सत्यापित कराई. जांच में यह भी सामने आया कि गैंग ने कई राज्यों में इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया है. फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और उनसे और माल बरामद होने की संभावना जताई जा रही है. इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने करीब 7 किलो चांदी और उससे बने आभूषण बरामद किए हैं.