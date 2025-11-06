बीच-बचाव और एक थप्पड़ में चली गयी आईआरबी जवान की जान, शिकंजे में आया हत्यारा!
बोकारो में पुलिस ने आईआरबी जवान की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है.
बोकारोः जिला के चास थाना क्षेत्र में 27 अक्टूबर की देर शाम आईआरबी जवान अजय कुमार की गोली मारकर हत्या हुई थी. इस मामले में एसपी के द्वारा गठित एसआईटी ने मुख्य आरोपी बलराम तिवारी और उसके सहयोगी सूरज कुमार को धनबाद से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार बलराम तिवारी के पास से एक देसी पिस्तौल, तीन जिंदा कारतूस और घटना में इस्तेमाल किया गया बाइक को भी बरामद किया गया है.
इस कार्रवाई की जानकारी चास के एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने दी है. प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि 27 अक्टूबर को छठ पर्व का संध्या अर्घ्य था. चास थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी स्थित गायघाट छठ घाट पर बलराम तिवारी और अंकित मंडल के बीच एक लड़की को लेकर विवाद हुआ.
इस विवाद में दोनों तरफ से हाथापाई भी होने लगी. इस पर वहां मौजूद आईआरबी जवान अजय कुमार ने मामले को सुलझाने की कोशिश की. जवान अजय कुमार ने बीच-बचाव करते हुए बलराम तिवारी को थप्पड़ जड़ दिया. इसी गुस्से में बलराम तिवारी पास स्थित घर से पिस्तौल लाकर अजय को गोली मारकर फरार हो गया.
एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि बलराम तिवारी की प्रेमिका ने हाल के दिनों में अंकित मंडल के साथ संपर्क बढ़ा दिया था. जिस कारण विवाद और घटना वाले दिन दोनों झगड़ा कर रहे थे. अजय की हत्या का कारण इसी बीच-बचाव और थप्पड़ ही था.
आईआरबी जवान अजय कुमार की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का की बोकारो चास मुख्य सड़क को करीब 6 घंटे तक लोगों ने जामकर अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग करते रहे. इसके बाद जिला के वरीय पदाधिकारी के आश्वासन के बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया था.
