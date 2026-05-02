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विनीत तिवारी हत्याकांड: पुलिस के शिकंजे में मुख्य आरोपी का भाई, साजिश करने का आरोप

पलामूः जिला के चर्चित विनीत तिवारी अपहरण और हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल के भाई दिलीप तिवारी उर्फ मिंटू को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने दिलीप तिवारी उर्फ मिंटू न्यायिक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दिलीप तिवारी पर अपहरण एवं हत्याकांड के साजिश में शामिल रहने का आरोप है. विनीत तिवारी के परिजनों ने दिलीप तिवारी और प्रदीप तिवारी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी.

दरअसल, 25 अप्रैल को पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र समदा आहर के पास से विनीत तिवारी का अपहरण हुआ था. 26 अप्रैल की सुबह सदर थाना क्षेत्र के जोरकट में विनीत तिवारी का शव बरामद हुआ. विनीत तिवारी की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी दिलीप तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है.

टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया विनीत तिवारी के अपहरण और हत्याकांड की साजिश में दिलीप तिवारी शामिल रहा है. पूरी घटना को जमीन के कारोबार के विवाद में अंजाम दिया गया. पुलिस फरार आरोपियों के खिलाफ छापेमारी कर रही है और आगे की कार्रवाई भी कर रही है.