हरिद्वार ब्लाइंड मर्डर खुलासा, प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर की हत्या, कातिल दंपती अरेस्ट
हरिद्वार पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है. इस मामले में दो आरोपी अभी भी फरार है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 21, 2026 at 8:55 PM IST
हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बीती 17 सितंबर को नगर कोतवाली में दूधियाबंद बस्ती के पास जंगल में एक व्यक्ति का शव मिला है. इस मामले का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया. जिस व्यक्ति की लाश मिली थी, उसकी शिनाख्त के साथ ही पुलिस ने उसके हत्यारोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है. हत्या के पीछे की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने आया है.
हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 17 सितंबर सुबह दूधियाबंद बस्ती के पास जंगल में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था. मृतक के पास बिजनौर की बस का टिकट मिला था, लेकिन पहचान से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं था. पुलिस ने आसपास के थानों और सीमावर्ती जिलों में शव की फोटो और जानकारी भेजकर पहचान के प्रयास शुरू किए.
50 साल के गोपाल के रूप में हुई मृतक की पहचान: 20 सितंबर को हरिद्वार पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान गोपाल (50) पुत्र उमा चरण निवासी नई बस्ती आबकारी चौकी के पास बिजनौर के रूप में की. इसके बाद मृतक गोपाल के बेटे आशु कुमार की तहरीर पर नगर कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सोमवार को मोतीचूर रेलवे स्टेशन से नरेंद्र और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया.
इलाज के दौरान हुई थी महिला से मुलाकात: पूछताछ में सामने आया कि नरेंद्र का फेफड़ों में पानी भरने के कारण मेरठ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, तभी नरेंद्र की पत्नी की गोपाल से जान पहचान हुई. इसके बाद दोनों फोन पर आपस में बातचीत करने लगे. इसी दौरान गोपाल ने रुपयों से नरेंद्र की पत्नी मदद भी की. इस बीच उनकी नजदकियां भी बढ़ी और दोनों के बीच संबंध भी बन गए थे.
🧔🏻♂️👧🏻…कातिल couple गिरफ्तार, अज्ञात शव को मिला इंसाफ— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) September 21, 2026
🔅ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर एसएसपी नवनीत सिंह की टीम ने दिखाई अपनी दक्षता
🔅दुधियाबंद के पास जंगल में मिला था अज्ञात शव, कसरत के बाद हो पायी थी शिनाख्त
🔅एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर ने ली एक और बलि pic.twitter.com/1zOKvRN5Ue
बिजनौर में गोपाल से मिलने गई महिला: पुलिस के अनुसार गोपाल लगातार महिला पर परिवार और बच्चों को छोड़कर उसके साथ आने का दबाव बना रहा था. रक्षा बंधन को गोपाल से मिलने के लिए महिला बिजनौर भी गई थी, जहां पति नरेंद्र ने दोनों को रंगेहाथ पकड़ लिया था.
महिला को लगातार धमकी दे रहा था गोपाल: पुलिस का कहना है कि गोपाल ने नरेंद्र के साथ मारपीट भी की थी. इसके बाद गोपाल, महिला को फोन कर साथ आने का दबाव बनाने लगा. पुलिस के मुताबिक, वह महिला को अश्लील वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी भी देता था. परेशान होकर महिला ने अपने पति को पूरी जानकारी दी.
गंगा घाट पर बुलाकर की हत्या: पुलिस के अनुसार परेशानी से छुटकारा पाने के लिए नरेंद्र ने अपनी पत्नी, भाई और गांव के एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर गोपाल के हत्या की योजना बनाई. इसके लिए गांव के एक व्यक्ति को 50 हजार रुपये में साथ लेने की बात सामने आई है.
योजना के तहत 16 सितंबर को महिला ने गोपाल को मिलने के लिए हरिद्वार बुलाया. इसके बाद वो गोपाल को गंगा घाट पर लेकर गई. वहीं पर पहले से ही नरेंद्र और उसका साला व अन्य गोपाल की ताक में बैठे हुए थे. गोपाल के शराब और खाना खाने के बाद सोने से पहले ही आरोपियों ने उस पर चापड़ और छुरी से वार कर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी गोपाल ने गोपाल के पर्स और मोबाइल को गंगा में फेंक दिया.
एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अज्ञात शव की पहचान से लेकर हत्या के खुलासे तक पुलिस टीम ने लगातार साक्ष्य जुटाए हैं. दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश कर दिया है. उन्होंने कहा कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें प्रयास कर रही हैं. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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