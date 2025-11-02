रामनगर में 44 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, चंपावत में पकड़ी गई भारी शराब
रामनगर में पुलिस ने कैंटर से 44 किलो गांजा बरामद किया. साथ ही पुलिस ने गांजे के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 2, 2025 at 3:47 PM IST
रामनगर: नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रामनगर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने एक कैंटर वाहन से 44 किलो से अधिक गांजा बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. बरामद किए गए गांजे की कीमत लगभग ढाई लाख रुपये आंकी गई है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने कहा कि पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया है. पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
पुलिस के अनुसार, पीरूमदारा चौकी इंचार्ज सुनील धानिक अपनी टीम के साथ मालधन चौड़ की ओर जाने वाली सड़क पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे. इस दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने एक कैंटर वाहन को रोका, तलाशी लेने पर कैंटर के अंदर रखे तीन कट्टों से 44 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने मौके पर ही वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान किशनचंद जोशी निवासी छोटी हल्द्वानी, कालाढूंगी के रूप में बताई.
पुलिस के मुताबिक आरोपी गांजा तस्करी में काफी समय से सक्रिय था और वह इस गांजे को दूसरे जिलों में सप्लाई करने की तैयारी में था. मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और जिले में नशे के कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि रामनगर पुलिस की यह कार्रवाई नशे के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है.
चंपावत में शराब की पेटियां पकड़ी: चंपावत जनपद पुलिस ने एक बार फिर नशे के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है. चंपावत जनपद एसओजी टीम ने चेकिंग के दौरान एक वेगनार कार से 49 पेटी अवैध शराब बरामद की है. पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग पांच लाख के लगभग आंकी गई है. टनकपुर कोतवाली क्षेत्र में एसओजी की कार्रवाई के दौरान कार चालक भागने में सफल रहा. जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है. गौर हो कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स मुक्त करने का संकल्प लिया है. इसी कड़ी में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.
पढ़ें-