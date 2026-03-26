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दुमका में पिता बना शैतान! बीचबचाव कर रहे बेटे को उतारा मौत के घाट

दुमका में पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी.

Ramgarh Police Station, Dumka
रामगढ़ थाना, दुमका (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 26, 2026 at 7:53 AM IST

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दुमका: जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक अत्यंत मार्मिक और दुःखद घटना सामने आई है. यहां माता-पिता के बीच हो रहे विवाद को समाप्त करने का प्रयास कर रहे एक 10 साल के बच्चे की उसके ही पिता ने हत्या कर दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला

घटना के बाद मृतक कुशल की मां पूजा देवी के अनुसार, 2013 में उनकी शादी जरमुंडी थाना क्षेत्र के लगवाठाडी गांव निवासी संजय कामती के साथ हुई थी. विवाह के बाद से ही पति समेत ससुराल के दूसरे सदस्यों द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाता था. इस बीच उसे तीन बच्चे हुए लेकिन ससुराल वालों द्वारा की जा रही प्रताड़ना में कोई कमी नहीं आई.

पत्नी ने थाने में की थी शिकायत

जिसके बाद तंग आकर कुछ दिन पहले ही महिला अपने तीनों बच्चों को ससुराल में ही छोड़कर मायके आ गई. इसके बाद उसने पति सहित ससुराल वालों के ख़िलाफ 17 मार्च को थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी. इधर पुलिस ने आने वाले रविवार को संजय को थाने में बुलाया था लेकिन उससे पहले ही वह अपने तीनों बच्चों के साथ पत्नी के मायके साधुडीह पहुंच गया.

बेटे की हत्या

पत्नी के मायके पहुंचने के बाद उसने पूजा को पुलिस कंप्लेंट वापस लेने और घर चलने को कहा. लेकिन जब पत्नी पूजा शिकायत वापस लेने और घर जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो दोनों झगड़ने लगे. दोनों के बीच होते झगड़े को देखते हुए बड़े बेटे कुशल ने मां का पक्ष लेते हुए बीच बचाव करने लगा, जिस पर पिता संजय काफी क्रोधित हो गया और उसने धान काटने वाले कचिया बेटे की छाती में घोंपकर उसकी हत्या कर दी. इसके साथ ही आरोपी ने पत्नी पूजा की भी हत्या करने का प्रयास किया लेकिन पूजा घायल होने के बावजूद जान बचाकर भागने में सफल रही. इसके बाद आरोपी पिता संजय मौके से भाग निकला.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

मामले की सूचना पाकर रामगढ़ थाना प्रभारी मनीष कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से हत्यारे पिता को गांव के ही बाहर से खोज निकाला.

पिता द्वारा बेटे की हत्या की जानकारी मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई की गई. आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है: मनीष कुमार, थाना प्रभारी

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