ETV Bharat / state

दुमका में पिता बना शैतान! बीचबचाव कर रहे बेटे को उतारा मौत के घाट

दुमका: जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक अत्यंत मार्मिक और दुःखद घटना सामने आई है. यहां माता-पिता के बीच हो रहे विवाद को समाप्त करने का प्रयास कर रहे एक 10 साल के बच्चे की उसके ही पिता ने हत्या कर दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला

घटना के बाद मृतक कुशल की मां पूजा देवी के अनुसार, 2013 में उनकी शादी जरमुंडी थाना क्षेत्र के लगवाठाडी गांव निवासी संजय कामती के साथ हुई थी. विवाह के बाद से ही पति समेत ससुराल के दूसरे सदस्यों द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाता था. इस बीच उसे तीन बच्चे हुए लेकिन ससुराल वालों द्वारा की जा रही प्रताड़ना में कोई कमी नहीं आई.

पत्नी ने थाने में की थी शिकायत

जिसके बाद तंग आकर कुछ दिन पहले ही महिला अपने तीनों बच्चों को ससुराल में ही छोड़कर मायके आ गई. इसके बाद उसने पति सहित ससुराल वालों के ख़िलाफ 17 मार्च को थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी. इधर पुलिस ने आने वाले रविवार को संजय को थाने में बुलाया था लेकिन उससे पहले ही वह अपने तीनों बच्चों के साथ पत्नी के मायके साधुडीह पहुंच गया.

बेटे की हत्या