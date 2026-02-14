कानपुर में किडनैपिंग का प्रैंक वीडियो किया था शूट, अब यूट्यूबरों को जाना पड़ा जेल
सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए यूट्यूबरों ने रची नाबालिग के अपहरण की कहानी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
February 14, 2026
Updated : February 14, 2026 at 9:09 PM IST
कानपुर: किशोर की किडनैपिंग का प्रैंक वीडियो शूट मामले में गुजैनी पुलिस ने 8 लोगों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है. जिसमें 3 नाबालिक समेत 8 आरोपी शामिल हैं. आरोपियों ने सोशल मीडिया पर किडनैपिंग का वीडियो वायरल करने के लिए प्रैंक कहानी बनाई थी. डीसीपी साउथ दीपेंद्रनाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी.
कानपुर साउथ के बर्रा 8 में अमित शुक्ला अपनी पत्नी प्रभाती और दो बेटों हर्षल और छोटे बेटे यशू के साथ रहते है. पीड़ित अमित के अनुसार हर्षल कक्षा 4 में पढ़ता है. बीते बुधवार को शाम करीब 7:30 बजे हर्षल घर के पास सब्जी लेने गया था, तभी उसे पड़ोस में रहने वाले दो लड़के मिले, जो उसे बातों में उलझाकर सुनसान जगह ले गए, जहां उसका वीडियो बनाया और धमकाया, फिर उसे एक फोन देकर कहा कि अपनी मां को फोन करके 2 लाख रुपए मांगो.
जिसके बाद हर्षल ने अपनी मां को फोन किया और रोते हुए कहा कि कुछ लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया है, मुझे छोड़ने के बदले यह लोग दो लाख रुपए मांग रहे है. इसके बाद फोन कट गया. बेटे की अपहरण की सूचना मिलते ही पूरा परिवार दहशत में आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद हर्षल घर वापस आ गया. हर्षल की मां प्रभाती ने गुजैनी थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद आज शनिवार को पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 8 को गिरफ्तार किया है.
डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि इलाके में रहने वाले दो नाबालिगों ने फिरौती की रकम मांगी थी. दोनों ने आंध्र प्रदेश और कन्नौज के नंबरों से हर्षल के घर फोन किया था. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगाई गई थी. करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तब जाकर इनकी गिरफ्तारी हुई है. आरोपी अरविंद सिंह, चंदन कुमार, लकी, शाहिद, अमन कटियार के साथ 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है.
वहीं, आगे उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर वीडियो बनाते थे और अपनी इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट करते थे, जिससे उनके फॉलोवर बढ़ सके और यू-ट्यूब के जरिए पैसे आने लगे. इन सभी आरोपियों के इंस्टाग्राम आईडी में 150 से 200 आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं.
इस दौरान यू-ट्यूबरों ने कान पकड़ कर दोबारा इस तरह का काम न करने के लिए माफी भी मांगी. पकड़े गए यू-ट्यूबरों ने बताया कि उनके ग्रुप में कई और युवक शामिल हैं, जो अलग-अलग व संयुक्त रूप से वीडियो बनाने का काम करते है.
