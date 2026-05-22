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रामगढ़ पुलिस के शिकंजे में आया राहुल दुबे गैंग का सक्रिय सदस्य, कई फायरिंग केस में रहा शामिल

रामगढ़ः जिला पुलिस ने अपराध और संगठित गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने राहुल दुबे गिरोह के सक्रिय सदस्य दीपक करमाली उर्फ नेपाली को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी को पतरातू थाना क्षेत्र के उचरिंगा आंगनबाड़ी केंद्र के पास से दबोचा है. गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर एक देसी पिस्टल और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है.

पुलिस के अनुसार, गुरुवार को गुप्त सूचना मिली थी कि एमजीसीपीएल कंपनी, डेयरी प्लांट और सीमेंट प्लांट में फायरिंग कराने वाला अपराधी दीपक करमाली उर्फ नेपाली उचरिंगा क्षेत्र में देखा गया है. इस सूचना की गंभीरता को देखते हुए रामगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू राघवेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया.

गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उचरिंगा आंगनबाड़ी केंद्र के समीप छापेमारी कर दीपक करमाली उर्फ नेपाली को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने कई सनसनीखेज खुलासे किए. उसने पुलिस को बताया कि पहले वह कुख्यात अमन साव गैंग के लिए काम करता था लेकिन वर्तमान में राहुल दुबे गिरोह के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा था.

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने राहुल दुबे गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया. इनमें 29 मार्च 2026 को एमजीसीपीएल कंपनी स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास फायरिंग और बमबाजी, 4 अप्रैल 2026 को डेयरी प्लांट में फायरिंग एवं बम फेंकने तथा 12 अप्रैल 2026 को सीमेंट प्लांट में गोलीबारी की घटनाएं शामिल हैं.