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रामगढ़ पुलिस के शिकंजे में आया राहुल दुबे गैंग का सक्रिय सदस्य, कई फायरिंग केस में रहा शामिल

रामगढ़ में पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है.

Police Arrest Active Member of Rahul Dubey Gang with Weapon in Ramgarh
रामगढ़ पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 22, 2026 at 7:53 PM IST

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रामगढ़ः जिला पुलिस ने अपराध और संगठित गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने राहुल दुबे गिरोह के सक्रिय सदस्य दीपक करमाली उर्फ नेपाली को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी को पतरातू थाना क्षेत्र के उचरिंगा आंगनबाड़ी केंद्र के पास से दबोचा है. गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर एक देसी पिस्टल और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है.

पुलिस के अनुसार, गुरुवार को गुप्त सूचना मिली थी कि एमजीसीपीएल कंपनी, डेयरी प्लांट और सीमेंट प्लांट में फायरिंग कराने वाला अपराधी दीपक करमाली उर्फ नेपाली उचरिंगा क्षेत्र में देखा गया है. इस सूचना की गंभीरता को देखते हुए रामगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू राघवेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया.

गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उचरिंगा आंगनबाड़ी केंद्र के समीप छापेमारी कर दीपक करमाली उर्फ नेपाली को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने कई सनसनीखेज खुलासे किए. उसने पुलिस को बताया कि पहले वह कुख्यात अमन साव गैंग के लिए काम करता था लेकिन वर्तमान में राहुल दुबे गिरोह के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा था.

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने राहुल दुबे गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया. इनमें 29 मार्च 2026 को एमजीसीपीएल कंपनी स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास फायरिंग और बमबाजी, 4 अप्रैल 2026 को डेयरी प्लांट में फायरिंग एवं बम फेंकने तथा 12 अप्रैल 2026 को सीमेंट प्लांट में गोलीबारी की घटनाएं शामिल हैं.

Police Arrest Active Member of Rahul Dubey Gang with Weapon in Ramgarh
आरोपी के पास से बरामद हथियार (ETV Bharat)

सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू राघवेन्द्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रामगढ़ पुलिस अपराधियों और संगठित गैंग के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में फायरिंग, रंगदारी और हथियारबंद गिरोहों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

दीपक करमाली उर्फ नेपाली का आपराधिक इतिहास काफी लंबा रहा है. वह हत्या, रंगदारी, फायरिंग और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में पहले से आरोपी रह चुका है. उसके खिलाफ पतरातू थाना, रामगढ़ थाना और हजारीबाग के बड़कागांव थाना में कई संगीन मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, अवैध हथियार रखने और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े मामले शामिल हैं.

पुलिस का मानना है कि गिरोह क्षेत्र में दहशत फैलाकर रंगदारी और वर्चस्व कायम करने की कोशिश में जुटा था. समय रहते गिरफ्तारी होने से संभावित बड़ी वारदात टल गई.

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