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किच्छा दीपक हत्याकांड का खुलासा, युवती के चक्कर में शिव ने किया था मर्डर

किच्छा में बीते दिनों हुए दीपक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया.

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किच्छा दीपक हत्याकांड का खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 21, 2026 at 8:27 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में बीते दिनों हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है. हत्याकांड के पीछे की वजह चौकाने वाली सामने आई है.

पुलिस ने बताया कि 17 अप्रैल की रात को किच्छा की पुरानी गल्ला मंडी निवासी दीपक कुमार पर अचानक हमला किया गया था. गंभीर रूप से घायल दीपक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और 18 अप्रैल को दीपक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी.

इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोगों में आक्रोश देखने को मिला. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हरकत में आई और तत्काल कई टीमें गठित कर जांच शुरू की गई. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई.

स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई और तकनीकी साक्ष्यों को जुटाया गया. पुलिस की इस सक्रियता के चलते जांच तेजी से आगे बढ़ी और अहम सुराग हाथ लगे. इन्हीं सुरागों के आधार पर पुलिस ने 20 अप्रैल को मुख्य आरोपी शिवा को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, उसने बताया कि उसके और दीपक के बीच एक युवती से बातचीत को लेकर पहले से विवाद चल रहा था. घटना वाली रात बनखण्डी मंदिर के पास दोनों के बीच इसी मुद्दे को लेकर कहासुनी हुई. देखते ही देखते यह विवाद बढ़ गया और गुस्से में आरोपी ने दीपक पर चाकू से हमला कर दिया. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया था.

पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है. आरोपी के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है.

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