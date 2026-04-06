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चैट, दोस्ती, प्यार फिर रेप, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

होटल में किशोरी को बुलाया था, बहराइच पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल.

police arrest accused of rape of minor in bahraich
चैट, दोस्ती, प्यार फिर लूट ली नाबालिग की आबरू. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 9:22 AM IST

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बहराइच: कोतवाली नगर पुलिस ने होटल में बुलाकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

कोतवाली नगर पुलिस ने बताया कि रिसिया थाना क्षेत्र के देवीपुरा के रहने वाले 22 वर्षीय सुहैल खान की शहर की रहने वाली एक किशोरी की सोशल मीडिया साइट पर बातचीत होती थी. इसके बाद दोनों में नजदीकी बढ़ती चली गई. दोनों की दोस्ती हो गई. दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.

पुलिस ने बताया कि आरोप है कि सुहैल ने किशोरी को फोन कर पीपल तिराहा के पास स्थित होटल में बुलाया. किशोरी ने घर में बताए बगैर होटल पहुंची जहां पर सुहैल ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.


मौका देखते ही आरोपी किशोरी को होटल में छोड़कर फरार हो गया. किशोरी होटल से निकल कर किसी तरह घर पहुंची. जिसके बाद उसने आपबीती परिजनों को बताई.

कोतवाल नगर प्रदीप सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. फरार सुहैल की तलाश की जा रही थी. मुखबिर से सूचना मिली कि सुहैल झिंगाहघाट के पास वह मौजूद है. इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा. पुलिस ने सुहैल को जेल भेज दिया है.

इस मामले में सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा ने पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. अभियुक्त सुहैल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.



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