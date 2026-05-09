ETV Bharat / state

युवती से सामूहिक दुष्कर्म, शिकंजे में तीन आरोपी

पश्चिमी सिंहभूम में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है.

Police Arrest Accused of Gang Molestation of Young Woman in West Singhbhum
पश्चिमी सिंहभूम पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 9, 2026 at 6:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला के झींकपानी थाना क्षेत्र में युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मेडिकल जांच, पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर एसडीपीओ बहामन टुटी ने बताया कि 6 मई 2026 को पीड़िता ने झींकपानी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि अप्रैल महीने में गांव के ही तीन युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

घर में अकेली थी पीड़िता

शिकायत के मुताबिक घटना के समय पीड़िता घर में अकेली झाड़ू लगा रही थी. इसी दौरान आरोपी घर में घुस आए और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया. इसके बाद तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इस घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई.

एसपी के निर्देश पर बनी विशेष टीम

उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. प्रशिक्षु आईपीएस सह झींकपानी थाना प्रभारी राजकुमार जेयराजू और चाईबासा सदर एसडीपीओ बहामन टुटी के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

Police Arrest Accused of Gang Molestation of Young Woman in West Singhbhum
आरोपियों के पास से बरामद सामग्री (ETV Bharat)

पूछताछ में स्वीकार किया अपराध

पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. उनकी निशानदेही पर घटना के समय पहने गए कपड़ों को बरामद कर जब्त किया गया है. पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच भी कराई है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

गिरफ्तार आरोपियों में डूगुद बुड़ीजली उर्फ कोंदा (20), सिदिऊ मुंडरी उर्फ कोंका (26) और मंडरू उर्फ जम्बीरा गोप (30) शामिल हैं. तीनों कुदापी गांव के मटकमहातु टोला के रहने वाले बताए गए हैं.

इसे भी पढ़ें- चाईबासा में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, घर में घुसकर आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम

इसे भी पढ़ें- गिरिडीह के बगोदर में मासूम के साथ दुष्कर्म, नाबालिग पर वारदात को अंजाम देने का आरोप

इसे भी पढ़ें- खूंटी में आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी फरार

TAGGED:

POLICE ARRESTED ACCUSED
GANG MOLESTATION OF GIRL
WEST SINGHBHUM
सामूहिक दुष्कर्म मामले में कार्रवाई
CASE OF MOLESTATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.