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शिकंजे में आया 14 साल की बच्ची को मां बनाने वाला हैवान, पुलिस की कड़ी पूछताछ

गिरिडीह में बच्ची को मां बनाने वाले हैवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Police Arrest Accused of Exploiting Minor girl in Giridih
बेंगाबाद थाना भवन (गिरिडीह) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 23, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
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गिरिडीहः 14 साल की बच्ची को गर्भवती बनाने वाले हैवान को आखिरकार गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम संतोष राम है जो बेंगाबाद थाना इलाके के एक गांव का रहनेवाला है.

आरोपी संतोष को एसडीपीओ जीतवाहन उरांव के नेतृत्व वाली टीम ने गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी में बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन कुमार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. गिरफ्तार संतोष को अब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा जहां से उसे फिर न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है. गिरफ्तारी की पुष्टि एसडीपीओ सदर जीतबाहन उरांव ने की है.

एसडीपीओ का बयान (ETV Bharat)

क्या है मामला

दरअसल, शुक्रवार की शाम को 14 साल की एक बच्ची ने सदर अस्पताल के बाथरूम में नवजात को जन्म दिया. शौचालय में बच्चा जन्म होने की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया. चूंकि लोक-लाज के कारण नवजात को छोड़कर लड़की (जच्चा) के परिजन जाना चाहते थे. ऐसे में कर्मियों ने इसकी सूचना पहले पुलिस को फिर डीएस डॉ प्रदीप बैठा को दी. मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों को समझाया.

नाबालिग को गर्भवती करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी. -जीतवाहन उरांव, एसडीपीओ.

दूसरी तरफ डॉ. प्रदीप बैठा के निर्देश पर जच्चा एवं बच्चा को मातृत्व एवं शिशु इकाई चैताडीह ले जाया गया जहां दोनों को भर्ती करते हुए इलाज किया गया. इधर पूरे मामले की जानकारी एसपी डॉ. बिमल कुमार को मिली. एसपी ने तुरंत ही सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव को कार्रवाई का निर्देश दिया. एसपी के निर्देश के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में थाना प्रभारी अमन कुमार में जांच शुरू की और बच्ची को गर्भवती के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी से पुलिस ने काफी पूछताछ की.

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अस्पताल के बाथरूम में बच्चे का जन्म
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