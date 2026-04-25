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दिव्यांग महिला का शारीरिक शोषण और ठगे पैसे, पुलिस ने भेजा सलाखों के पीछे

सिमडेगा में दिव्यांग महिला के शोषण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Police Arrest Accused of Exploiting Differently Abled Woman in Simdega
सिमडेगा पुलिस के शिकंजे में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 25, 2026 at 10:59 PM IST

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सिमडेगा: जिला पुलिस ने एक दिव्यांग महिला के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और ठगी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2014 में पीड़िता की गुमला के मनोरंजन एक्का (पिता- प्रेम प्रकाश एक्का, ग्राम पेटसेरा, थाना पालकोट) से मोबाइल के माध्यम से जान पहचान हुई. पीड़िता के अनुसार सितंबर 2021 से आरोपी उसके घर आने-जाने लगा और इसी दौरान उसने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया.

इसके बाद में दोनों चाईबासा में साथ रहने लगे. जिसके कुछ समय बाद आरोपी काम के बहाने वहां से चला गया. इसके बाद पीड़िता को जानकारी मिली कि आरोपी ने 14 जनवरी 2026 को किसी अन्य युवती से विवाह कर लिया है. महिला का आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने न केवल शारीरिक शोषण किया, बल्कि पीड़िता को दिव्यांगता के तहत मिलने वाली सहायता राशि की भी ठगी कर ली.

इस संबंध में महिला थाना में कांड संख्या 09/26, दिनांक 20 फरवरी 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(k) के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मनोरंजन एक्का को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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SIMDEGA
POLICE ARREST ACCUSED
शादी का झांसा देकर यौन शोषण
EXPLOITATION OF WOMAN

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