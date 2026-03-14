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जम्मू से आकर सोलन में फिर कर दिया कांड, हिमाचल के 12 थानों में हैं मामले दर्ज

जम्मू निवासी मोहम्मद शरीफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपी कई वारदातों में शामिल रहा है.

चोरी का आरोपी गिरफ्तार
चोरी का आरोपी गिरफ्तार (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 2:20 PM IST

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सोलन: कसौली उपमंडल की ग्राम पंचायत धर्मपुर क्षेत्र में स्कूल के पास घर से करीब दो लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चोरी मामले में आरोपी को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिल गई है. पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के व्यक्ति को चोरी के आरोप में शिमला के ठियोग से गिरफ्तार किया है. वहीं, पुलिस ने प्रारंभिक जांच में व्यक्ति से पूछताछ भी की है. आरोपी ने चोरी करने का जुर्म भी कबूल लिया है. पुलिस की ओर से आगामी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार धर्मपुर निवासी करण कुमार ने 6 फरवरी 2026 को पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत पत्र में लिखा कि 5 फरवरी को वो ड्यूटी पर गया था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य सत्संग में चले गए थे, जब परिवार के सदस्य वापस घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का मुख्य गेट और दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे का ताला गायब था. घर के अंदर जांच करने पर अलमारी का ताला टूटा हुआ पाया गया और उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात गायब थे. चोरी हुए आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब दो लाख रुपये बताई गई है. शिकायत के आधार पर पुलिस थाना धर्मपुर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

जम्मू का रहने वाला है आरोपी

जांच के दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि पुलिस थाना ठियोग में एक व्यक्ति को निवारक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, जो पहले भी कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है. इस सूचना पर धर्मपुर पुलिस की टीम ठियोग पहुंची और संदिग्ध से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान आरोपी ने धर्मपुर क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली. इसके बाद पुलिस ने आरोपी 55 वर्षीय मोहमद शरीफ निवासी कठुआ (जम्मू-कश्मीर) को गिरफ्तार कर लिया.

हिमाचल में 12 मामले दर्ज

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के थानों में कुल 12 मामले दर्ज हैं. इनमें सोलन, अर्की, चंबा, हमीरपुर, मंडी और शिमला जिलों के थाने शामिल हैं. पुलिस अधीक्षक सोलन एसडी वर्मा ने बताया कि मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है. आरोपी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है.

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