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दादा की तेरहवीं पर खाई थी कसम, पोते ने मैनेजर को मारी गोली, सामने आई बड़ी वजह

18 मार्च की रात को केमिकल मैनेजर को गोली मारने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 21, 2026 at 7:31 PM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में केमिकल मैनेजर पर जान से मारने की नियत की गई फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से पुलिस को 315 बोर का देशी तमचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है.

पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने दादा की तेरहवीं पर कमस खाई थी कि वो मैनेजर को गोली मारकर मौत के घाट उतारेगा, लेकिन आरोपी की फायरिंग से मैनेजर बच गया है, जिसका आरोपी को मलाल है. पुलिस के अनुसार बीती 18 मार्च बुधवार को संजय मौर्या पुत्र जसवन्त सिंह निवासी अम्बर तलाब कोतवाली गंगनहर रूड़की को सूचना दी थी.

अपनी शिकायत में संजय मौर्या ने बताया कि दीपेंद्र कुमार रात में करीब आठ बजे अपना काम पूरा करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था. जैसे ही दीपेन्द्र कुमार घनश्याम पेन्टर (पुरानी तहसील रुड़की) के घर के सामने पहुंचा तो पीछे से भागता हुआ एक लड़का आया, जिसका नाम कृष्णा अग्रवाल उर्फ कन्हैया पुत्र सुनील उर्फ काका है. उसने दीपेन्द्र कुमार के पीछे से अपने हाथ में लिए देशी तमंचे फायर किया. आरोपी की नियत दीपेंद्र कुमार को मारने की थी.

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुऐ तत्काल पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया. साथ ही हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गंगनहर ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया.

पुलिस ने बताया कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार चल रहा था. हालांकि ज्यादा समय तक वो पुलिस ने नहीं बच पाया. पुलिस ने आरोपी कृष्णा अग्रवाल उर्फ कन्हैया को माधोपुर अण्डरपास से गिरफ्तार किया. पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई राज भी खोले. .

आरोपी कन्हैया ने पुलिस को बताया कि उनका गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सुनहरा गांव में केमिकल का प्लांट है. कुछ समय पहले दीपेंद्र कुमार निवासी मथुरा बिहार कॉलोनी उनके केमिकल प्लांट पर नौकरी करता था. बाद में संजय मौर्य ने अपने केमिकल प्लांट पर दीपेंद्र कुमार को मैनेजर रख लिया था.

दीपेंद्र कुमार ने मैनेजर बनने के बाद कन्हैया के केमिकल प्लांट से केमिकल खरीदने वाले सभी ग्राहकों को तोड़ लिया था, जिससे कि कन्हैया के केमिकल प्लांट को लगातार नुकसान हो रहा था. परिवार के दो सदस्य की मौत और कारोबार में हो रहे नुकसान से कन्हैया काफी चिंतित हो गया था. कन्हैया के दादा की तेरहवीं बुधवार की थी और उसने दादा की तेरहवीं के दिन मैनेजर दीपेंद्र को मौत के घाट उतारने की कसम खाई थी.

बुधवार को कसम पूरी करने के लिए वह दीपेंद्र की हत्या की फिराक में लग गया और उसे यह मौका रात के समय मिला, जब दीपेंद्र पैदल ही काम निपटाकर अपने घर की तरफ जा रहा था. इसी दौरान उसने दीपेंद्र को पीछे से गोली मार दी. दीपेंद्र जिंदा न बचे इसके लिए कन्हैया ने दूसरा राउंड भी तमंचे में भरा, लेकिन तभी घायल अवस्था में दीपेंद्र, कन्हैया के पीछे भागने लगा. इसके अलावा वहां मौजूद अन्य लोग ने भी कन्हैया की घेराबंदी कर दी. जिसके चलते वह दूसरी गोली नहीं चला सका.

पीठ में गोली लगने से दीपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था. वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे दीपेंद्र के जिंदा बचने का मलाल रह गया है, वह अपनी कसम पूरी तरह से नहीं निभा सका.

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